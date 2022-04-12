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南韓2.6萬人「重覆染疫」　還有人確診3次！單日再增21萬例

▲▼南韓將PCR篩檢重點轉移至高齡族群，導致居家快篩試劑炙手可熱，當局決定管控線上販售通路。（圖／路透社）

▲南韓至今有超過2.6萬人再次染疫。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

南韓防疫當局調查了2020年1月至2022年3月19日的確診案例後發現，有2萬6239人是在感染新冠肺炎並痊癒後，又再度染疫，其中更有37例是3次染疫。專家呼籲，絕對不可以大意，為了防止2度染疫，民眾還是必須佩戴口罩並遵守防疫原則。另一方面，南韓12日新增21萬755例，累計確診達1563萬5274例。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部統計，在全體確診病例中，有0.284%的患者是多次染疫，共2萬6239例。而自從新變異株Omicron開始流行後，痊癒後再度確診的新冠患者便急速增加，因此當局也呼籲，民眾就算是曾經染疫，痊癒後務必要接種疫苗。

▲▼南韓民眾排隊等待接受COVID-19測試。（圖／路透）

▲▼南韓民眾排隊等待接受COVID-19測試。（圖／路透）

▲▼南韓民眾排隊等待接受COVID-19測試。（圖／路透）

中央防疫對策本部針對2020年1月起至2022年3月19日的全體確診患者進行調查，發現在924萬2907名患者中，有2萬6239人是在痊癒後又再度確診的病例，其中甚至有37例是3度染疫。

防疫當局的判斷標準為2大項，分別是首次確診的90天後再度檢驗出病毒、首次確診的45天至89天內再度驗出病毒且曾與其他確診者接觸。

截至2021年12月，重複感染的病例僅0.0098%，但是今年1月起突然增至0.296%，其中重症14例、死亡15例。當局呼籲，痊癒後仍有可能再次染疫，因此民眾務必佩戴口罩，並遵守防疫規定，同時按時接種疫苗。

在再度感染的案例中，0至17歲的年輕人占最多，共7241人，其次則為18至29歲，共5968人，其後依序為30至39歲3981人、40至49歲3502人、50至59歲2286人、60至74歲2313人以及75歲以上948人。其中未接種疫苗的共8403人。

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