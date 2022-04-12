停課新標準明天上路！潘文忠：已停課學校依原規劃進行

▲教育部長潘文忠說明停課標準放寬措施。（圖／記者洪巧藍攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診個案連環爆，但目前2名學生確診就全校停課規定被家長抱怨太嚴格，教育部長潘文忠今天（12日）在中央疫情指揮中心記者會上表示，為了不影響正常教學及學生受教權益，全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，停課新標準明天（13日）上路，但已經停課學校則依照原規劃進行。

本土疫情持續升溫，校園確診也連環爆，根據教育部統計，截至昨天（11日）下午3時止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市、237所園校，採全校或部分班級停課（含線上教學），包括含幼兒園38所、國小92校、國中30校、高級中等學校37校、大專校院40校。

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在放寬全校停課標準後，潘文忠表示，因應暫停實體課程標準，教育部成立有關暫停實體課程實施應變小組，目的希望藉由應變小組協助各校各縣市政府處理相關疑義，當學校或縣市政府採行的標準，跟即將發布實施實體課程標準作法有差異時，必須跟教育部應變小組研商後實施，擔心有部分區域有特別考量，包含非常多縣市政府首長們希望有關學校停課相關作業，該小組希望有全國一致性相關規範給縣市跟學校做停課防疫等指引。

若有區域性有特殊考量，潘文忠指出，教育部成立應變小組希望會商討出一個比較適切達到防疫，同時也達到學生受教權益考量與家長照顧孩子相關負荷的方案。

截至昨（11日）為止，全台共有18縣市、237所園校採全校或部分班級停課（含線上教學），潘文忠強調，新的停課方案會從明天開始實施，對於原本已經進行停課規劃的學校，教育部會讓他們依照原來的作業方式一直到告一段落，避免對上述學校原來規劃產生不必要干擾。