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高雄跟進中央「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁表示，停課標準會跟中央一致，但根據風險做最大考量。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

教育部12日公告最新停課標準，高中以下全校1/3以上班級確診，或是全校10班以上暫停實體課程10天，但引發家長強烈反彈，雲林縣昨天也開出第一槍，宣布不跟進中央。高雄市長陳其邁今天表示，高雄會與中央標準一致，但會根據實際疫調情形、流行病學調查結果，依據風險做最大考量。

教育部長潘文忠12日宣布放寬停課標準，高中以下全校1/3以上班級確診或全校10班以上暫停實體課程10天。但因12歲以下孩童不得施打疫苗，家長不滿留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」

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陳其邁昨天在防疫記者會中表示，高雄會與中央標準一致，但各縣市狀況個案有些學校還是不太一樣。他舉例，規定是1個學校有2個確診就要全校停課10天，也常發現1個同班居隔中陰轉陽這樣算2個，到底要不要停課？

陳其邁說，中央調整的部分有看過作業方式，基本上沒有太大問題，但是高雄會根據實際疫調情形、流行病學調查結果，依據風險作最大考量。

▲▼高雄市長陳其邁、高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文說明兒童染疫風險。（圖／高雄市政府提供）

高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文昨也以國外研究數據資料，說明兒童輕/無症狀及中重症比例，與染疫的風險程度。根據衛福部統計1月1日至4月10日的本土病例，屬於輕/無症狀的患者佔99.62%，中症及重症分別為0.33%及0.05%。以各國研究顯示，兒童確診多屬輕症或無症狀，家長請戒慎不恐懼，12歲以下主要症狀為發燒，其次為咳嗽，部分有流鼻水、鼻塞及喉嚨症狀。

如小朋友年齡小於一歲、有神經代謝相關疾病、先天心臟疾病、心血管疾病、肥胖、糖尿病、氣喘或肺部疾病、嚴重基因異常疾病、免疫抑制、鐮刀型貧血等，是兒童感染COVID-19後，可能發展成重症的風險因子，家長要特別注意。根據各國統計，兒少染疫後，重症、住院、使用呼吸器風險比delta低許多；罕見併發症、新冠長期症候群比例都不高，請家長留意，但不用過度擔心。

而疑似COVID-19病童家長及照顧者照護注意事項，包括停止到校上課、紀錄發病日期、定期觀察體溫與症狀，及具備良好的生活習慣、個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手，及保持居家環境衛生，如有不適請盡速聯繫1922或撥打高雄市政府衛生局防疫專線07-7230250安排就醫。

教育部公布最新停課標準（中央）：

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

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