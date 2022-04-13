新停課標準「新北彈性應變」　侯友宜：校長當指揮官

記者徐政璿／台北報導

本土確診爆發，教育部長潘文忠昨宣布放寬標準，全校有3分之1班級或超過10班以上出現確診、且為密切接觸者，該校才需全校停課，不過雲林縣跟新竹縣宣布「不跟進」。新北市在配合教育部的方法下，提出地方因應措施，包括考量健康因素、經濟因素、學習效果，學校、補習班、安親班、社大等備好上課名冊，也將由校長與衛生單位合作，依低風險、高風險不同評估採取實體或線上教學。

新北市長侯友宜會後受訪表示，新北市除了尊重中央的一致性標準以外，我們也列了幾項最重要的參考因素來做好彈性應變的機制，要考慮健康的因素，有沒有打疫苗兩劑，也要考慮經濟因素，家長有沒有辦法照顧，更重要學習的效果。

侯友宜表示，未來校長當總指揮官，來做好防疫與學生居家照護，評估低風險就採取實體上課、高風險就線上上課，教育局這個體系會與區公所、衛生局並肩作戰，隨時做好彈性應變。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

《ETtoday新聞雲》也整理出7大QA讓民眾一次看懂。

一、高中以下的停課標準？

全校有1/3以上班級、全校達10班以上暫停實體課程10天，得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康檢測。

二、大專院校的停課標準？

有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課程10天，全校得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康監測。

三、補習班的停課標準？

短期補習班及幼兒園等，比照高中以下學校規定，縣市政府另已協助訂定補習班受疫情影響的退費原則，業者須依照原則個別退費。

▲全台多間校園停課。（圖／記者楊淑媛翻攝）



四、在什麼情況下請假不影響全勤？

教育部主任秘書廖興國指出，若因進行居家隔離請假，不會算在出勤紀錄中；若學生和確診者足跡接觸，但疫調後不屬於密切接觸者，仍想請假在家觀察，就屬於一般性請假。

五、為何全校達10班才全校停課？配套措施？

廖興國表示，和相關局處討論後，以8班為標準再加2班，另會請學校制訂《學校持續營運計畫》，不論染疫與否都要造冊，規畫員工出入動線、要如何進行居家辦公等。

六、會加強進校園的規範嗎？

目前進學校都要量體溫、噴酒精，廖興國提到，若要先快篩再進校園，仍要由指揮中心指示。

七、偏遠地區的停課標準？有些學校一個年級只有一班怎麼辦？

因為有的學校班級數少，停課標準才會分為1/3班級、10個班級2種原則，像每年級只有1班的狀況，以國小來說全校就有6班，1/3的班級則是2班能達停課標準。

八、校方能用更嚴格標準執行停課措嗎？

若疫情更嚴峻，學校想依更嚴格的標準執行停課，也可透過教育部「暫停實體課程實施應變小組」協商。