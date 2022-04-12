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頭一遭！加派主任檢察官坐鎮　防遶境回程時不法份子滋事

▲防大甲媽遶境滋事，彰檢加派檢察官坐鎮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲防大甲媽遶境滋事，彰檢加派檢察官坐鎮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽遶境日前行經彰化市發生暴力鬥毆事件，彰化地檢署今日與彰化警方召開記者會，宣布後(14)天大甲媽祖回鑾時將於沿途彰化北斗及員林等3大分局區加派主任檢察官率專責檢察官駐區，一發現有異常群眾集結狀況將強力執法，展現遏止不法案件的決心。

去年大甲媽祖遶境行經北斗地區，發生推擠揮拳、今年又在彰化市區發生有統促黨總裁張安樂現身，與警方爆發3波肢體衝突，對此，彰化地檢於今日上午邀集彰化縣警察局長，以及八大分局區局長召開「防制大甲媽回鑾群眾滋事犯罪檢警聯繫會議」，就回鑾過程可能衍生之程序、蒐證及及時壓制等問題，進行通盤檢討及交換意見，以徹底打擊聚眾滋事犯罪，遏止不法案件發生。

▲防大甲媽遶境滋事，彰檢加派檢察官坐鎮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲防大甲媽遶境滋事，彰檢召開會議。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢表示，依遶境活動前規劃，連繫總窗口由襄閱主任檢察官葉建成擔任，另針對遶境回鑾途經之北斗分局、員林分局及彰化分局轄區，則分由 3 位主任檢察官率專責檢察官駐區，以利即時掌握並處理突發事件，其餘支援分局則由另2名主任檢察官督導協助。

遶境過程中，運用科技設備即時掌控遶境狀況，透過裝設環景攝影機及運用各路口監視器，針對媽祖鑾駕前、後人群動態即時蒐證，掌握活動交通及人流狀況，適時調度警力，一發現有異常群眾集結狀況，迅速應變處理。

▲防大甲媽遶境滋事，彰檢加派檢察官坐鎮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲防大甲媽遶境滋事，彰檢召開會議。（圖／彰化地檢署提供）

檢察長俞秀端強調，刑法妨害秩序罪的修正，即為嚴懲此類滋擾公眾安寧秩序的行為，社會治安及臺灣良好的傳統宮廟文化活動，不容許任何暴力份子破壞，對於此類聚眾滋事案件，本署絕對從速從嚴偵辦，決不寬貸，並全力維護依法執行公權力之警察同仁執法尊嚴及保障社會安全之核心價值，絕不容忍任何非法份子挑戰國家公權力。

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