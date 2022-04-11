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社會 社會焦點 保障人權

「搶轎是天大笑話」　白狼3點聲明反控警察暴力：必要時公布影片

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

大甲媽遶境9日通過民生地下道後，統促黨總裁「白狼」張安樂帶人現身「搶轎」，硬闖管制區與警方爆發激烈衝突，彰化地檢署已發傳票通知張安樂明天下午到地檢署報到，不過張安樂等不及檢警傳喚釐清案情，11日中午召開記者會，自行還原經過，稱都是一家人，「搶轎」之說是天大的笑話。

▲▼白狼開記者會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲張安樂於11日中午針對9日「搶轎」衝突召開記者會。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對大甲媽祖通過民生地下道後，遭張安樂「搶轎」爆發衝突一事，張安樂發布的新聞稿指出，統促黨榮譽主委吳金虎從彰化民生地下道迎接媽祖鑾轎已十餘年，事發當天，吳主委在管制區內已與顏清標董事長完成接轎儀式，準備離開管制區再交接給身著唐裝的張安樂，卻被誣指「搶轎」，「本來就是自家人，何需搶轎？真是天大的笑話！」

新聞稿也指出，當天爭執點根本不在搶轎，而是一件政黨背心。當統促黨主委李家葳正要恭迎鑾轎時，警察卻要求李脫下身上的統促黨背心，因受嚴詞拒絕，警方隨即針對李家葳採取強力驅散行動。頓時，辣椒水、電擊棒、警棍齊飛，才會爆發衝突，還導致李家葳三名子女為護母受傷，兒子也被當現行犯逮捕。

新聞稿指控警察越權，以穿著特定政黨服裝來界定違反防疫規定，嚴詞譴責「警察暴力」，「對手無寸鐵的老白姓執勤過當」，並聲稱手上有多筆錄影，必要時將公諸於眾。

張安樂聲明全文：

一、搶轎之說、天大笑話！
    大甲鎮瀾宮繞境多年，本黨嬴政黨部榮譽主委吳金虎從彰化民生地下道迎接媽祖鑾轎已十餘年，事發當天，吳主委在管制區內已與顏清標董事長完成接轎儀式，準備離開管制區再交接給身著唐裝的張安樂總裁，夫人嬴政黨部主委李家葳則率領女兒等前往迎接。如今彰化縣警察局卻誣指為『搶轎』行徑，而多家媒體未經查證，蓋以搶轎作為標題，都是自家人何需搶轎？真是天大的笑話！
二、警察暴力、人民不齒！
    由於防疫規定，嬴政黨部經與警方協調後，將大部分接駕人員集結於彰化市民生路與永安街口，當吳榮譽主委所扶之鑾轎行至距離約100公尺處，正當大家歡欣鼓舞準備恭迎鑾轎時，警方卻強要李家葳脫下身上的統促黨背心，李家葳當場嚴詞拒絕，警方隨即針對李家葳採取強力驅散行動。頓時，辣椒水、電擊棒、警棍齊飛，導致後續警察暴力行為不斷，尤其，李家葳三名子女眼見警察暴力針對其母，挺身搶救之際，卻遭警力強力壓制，三名未滿二十歲的年輕人，女兒受傷就醫、兒子被依現行犯逮捕。
    回歸事實，防疫的主管單位是衛生局，警察以穿著特定政黨服裝而界定違反防疫規定，不僅越權，更是滑天下之大稽！況且，去年嬴政黨部的接駕制服就是本黨背心，去年沒事，今年何以違規？更嚴格來說，各黨各派的政治人物，穿著政黨服裝躬逢媽祖遶境盛會，早就屢見不鮮，欲加之罪，真的何患無辭！
三、暴力集團、真相大白！
    真相！只有一個！人民褓母針對手無寸鐵的老百姓執勤過當，就是暴力！在媒體推波助瀾之下，本黨擔負莫須有的罪名，甚至以違反組織犯罪條例送辦，公道自在人心，天理自會昭彰，在熱心民眾的提供之下，本黨掌握著諸多警察暴力行為的錄影，必要時候，除了做為呈堂證據，也將公諸於世，讓全台灣人民公鑑。
    也希望媽祖聖靈、庇佑台灣！

▼張安樂於11日中午針對9日「搶轎」衝突召開記者會，反控警方暴力。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼白狼開記者會。（圖／記者翁伊森翻攝）

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