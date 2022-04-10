「本校有確診個案」！高雄1國小晚間宣布停課　185師生遭匡列

▲高雄一間國小夜間宣布學校有確診者。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

又一校停課！高雄市疫情延燒，某國小10日晚間9點42分在官網宣布防疫資訊，內文提及「本校有確診者」，504班有31名師生被匡列為居隔對象，4月26日復課。另有154名師生被匡列自主健康管理，最快在4月15日解除監測。

校方晚間在官網公告，因本校有確診個案，相關居家隔離、自主健康管理的班級、日期如下所示，請各位家長知悉，提醒您，自主健康管理者，不可到學校上班/上學，亦不可至補習班、安親班。

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校方統計，居家隔離對象有31人，分別是25名學生(需有陪同者1位)、6名教職員，4月10日至18日居隔，4月19日至25日自主健康管理，4月26日復課。居隔之同住家人自主健康管理時間為4月10日至18日。

另外，還有154名師生匡列為自主健康管理對象，時間是4月10日至15日，分別是501(27生)、502(27生)、503(26生)、資源教室(一)8生、資源教室(二)6生、資訊教室(601、602)51生、教職員8師、廁所清潔人員1員。

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