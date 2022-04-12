新埔30人慘摔廠商僅罰2萬　北捷總經理坦言：我也覺得不符比例原則

▲台北市議會交通委員會，台北捷運公司專案報告。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站於3月11日發生上行電扶梯無預警下滑意外，造成30多名乘客摔成一團，但相關影片到14日才被網友曝光，使台北捷運公司揚言要揪出流出影片的員工。北捷12日宣布，要對維護廠商開罰2萬元懲罰性違約金，但台北市議員質疑，2萬元的違約金對廠商「太體貼」。

台北市議會12日上午召開交通委員會，由台北捷運公司為軌道失火、電扶梯異常事件檢討進行專案報告，針對3月11日的新埔站電扶梯異常一事，台北捷運總經理黃清信報告時稱，維護廠商台灣奧的斯電梯公司的維護檢查程序未臻完備，因此向該公司開罰新台幣2萬元懲罰性違約金。

台北市議員李明賢質疑，2萬元根本只是「象徵性」開罰，發生這麼大的意外，已經影響到北捷商譽，卻只有賠2萬元，究竟是如何計算違約金？是否對廠商太過體貼。台北市議員張斯綱也表示，自己被罰廠商2萬元嚇到，因為開罰2萬元對廠商毫無感覺，要求北捷重新檢討。

黃清信則承諾，一定會檢討，連他自己也覺得「不符合比例原則」，但當時契約設立不周，沒有思考過這問題，所以如此規範，未來將換新的契約，針對不同情境設計符合比例原則的懲罰原則。

另外，關於北捷當時稱要調查流出監視器畫面者，黃清信回應，流出畫面的同仁已來自首，因為該名員工也知道影片使用的規範，工作規則明確記載禁止翻拍，未來會按照公司程序來處理。