快訊／員警家屬確診！5接觸者居家自主管理　高雄刑大分流上班

▲高雄市刑警大隊有員警家屬確診。（圖／翻攝自Google Maps）



記者許宥孺、林冠吟／高雄報導

高雄市刑警大隊傳出有員警家屬確診！據了解，刑大一名偵二隊同仁的爸爸，3採陽性確診，該名同仁也立即進行居家隔離，刑大在第一時間接獲相關單位通知後，也立即進行全員快篩，所幸結果均為陰性，不過分隊5名員警仍全部請假，列為自主健康管理，預計也將在後續進行PCR採檢。此外，為免疫情進一步擴散，高雄市刑大也立即啟動分流上班措施，同步對環境進行全面性清消。