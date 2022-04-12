開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

記者白珈陽／台中報導

台中市民方姓男子昨日在沙鹿區與人發生行車糾紛，方獲報到場，方竟涉嫌開車企圖衝撞員警後逃逸，警方在攔截過程中，方沿途不斷闖紅燈及變換車道，還衝撞警車，最後方男車輛撞上一輛大貨車尾部，導致其車輛車頭嚴重毀損，警方通知消防到場將卡在駕駛座的方男救出，無生命危險，但在方的車內起獲斧頭、刀械等證物。

▲方男最後自撞大貨車，導致車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

清水警分局表示，11日下午3時45分獲報，鎮南路與福幼街口有行車糾紛，沙鹿派出所員警立刻趕至現場了解，方男（39歲）看到警方到來，竟駕駛自小客刻意疾駛企圖衝撞員警未果，隨後迅速駕車逃逸。

據了解，方男先前開車行經鎮南路與福幼街口時，遭民眾按喇叭示警，引起方男不滿，攔下對方車子，警方接獲民眾報案後趕抵現場處理。

▲方男企圖衝撞到場員警。（圖／民眾提供）

方男逃逸後，警方立即追緝並通報警網攔截，過程中，方男數度緊急煞車企圖阻擋警方，沿路於台灣大道七段往中清路方向闖紅燈及無故變換車道，造成公眾往來危險，他開車上國道3號沙鹿交流道往南、於龍井下交流道後，在沙田路與向上路多次來回巡繞，又在向上路隨意變換車道。

到了4時許，方男在沙田路與向上路口為躲避警方攔查，竟與警車發生碰撞，隨即再撞上前方一輛大貨車尾部，致使其車輛嚴重毀損變形，並卡在駕駛座，最後警方通報消防隊到場，合力破壞車體將方男救出，送往沙鹿光田醫院救治，方男除左手挫傷外，身體無大礙。

警方於方男駕駛自小客車內，發現斧頭、刀械等證物，有關方男衝撞警車部分，警方調查後，依涉嫌妨害公務、公共危險等罪嫌移送台中地方地檢署偵辦。

▲警消合力將方男救出。（圖／民眾提供）



