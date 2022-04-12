　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

記者白珈陽／台中報導

台中市民方姓男子昨日在沙鹿區與人發生行車糾紛，方獲報到場，方竟涉嫌開車企圖衝撞員警後逃逸，警方在攔截過程中，方沿途不斷闖紅燈及變換車道，還衝撞警車，最後方男車輛撞上一輛大貨車尾部，導致其車輛車頭嚴重毀損，警方通知消防到場將卡在駕駛座的方男救出，無生命危險，但在方的車內起獲斧頭、刀械等證物。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲方男最後自撞大貨車，導致車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

清水警分局表示，11日下午3時45分獲報，鎮南路與福幼街口有行車糾紛，沙鹿派出所員警立刻趕至現場了解，方男（39歲）看到警方到來，竟駕駛自小客刻意疾駛企圖衝撞員警未果，隨後迅速駕車逃逸。

據了解，方男先前開車行經鎮南路與福幼街口時，遭民眾按喇叭示警，引起方男不滿，攔下對方車子，警方接獲民眾報案後趕抵現場處理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

方男企圖衝撞到場員警。（圖／民眾提供）

方男逃逸後，警方立即追緝並通報警網攔截，過程中，方男數度緊急煞車企圖阻擋警方，沿路於台灣大道七段往中清路方向闖紅燈及無故變換車道，造成公眾往來危險，他開車上國道3號沙鹿交流道往南、於龍井下交流道後，在沙田路與向上路多次來回巡繞，又在向上路隨意變換車道。

到了4時許，方男在沙田路與向上路口為躲避警方攔查，竟與警車發生碰撞，隨即再撞上前方一輛大貨車尾部，致使其車輛嚴重毀損變形，並卡在駕駛座，最後警方通報消防隊到場，合力破壞車體將方男救出，送往沙鹿光田醫院救治，方男除左手挫傷外，身體無大礙。

警方於方男駕駛自小客車內，發現斧頭、刀械等證物，有關方男衝撞警車部分，警方調查後，依涉嫌妨害公務、公共危險等罪嫌移送台中地方地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警消合力將方男救出。（圖／民眾提供）


 

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
「我養妳」3個字超可怕！　她辭65K工作「月拿10萬」下場悲
插頭快拔！4家電「隱形耗電巨獸」　第1名讓帳單多5千
納豆回診「最新身體狀況」曝！　5月復工恐再延期
快訊／雲林＋3！女士官傳播鍊擴大　維多利亞小姊妹家人確診
高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後「逆襲上表特板」！
廖老大外甥拒念大學！26歲賺進千萬房　擁保時捷、賓士
被俄軍「集體關地下室」25天！　獲救發現9人已懷孕
居家隔離跑去角頭大哥公祭！　18歲黑衣男GG了
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／進香客隨大甲媽祖徒步遶境　昏迷倒地不治...死因出爐

「紅富海」吸金案第2次拍賣　2公斤金塊「360萬元」賣出創新高

乘客大鬧捷運他噴辣椒水　保全挨告傷害不成...竟和鄭捷有關

看準攤販作息正常！他濱江市場旁開賭場　警破門見熟悉臉孔笑了

桃市府電腦驚見裙底風光照　員工偷拍6同事...離職交接才曝光

居家隔離還參加角頭大哥公祭！殯儀館趴趴走　18歲黑衣男慘了

SOD是真的！人妻4千做半套　莽夫綠炸...拿鐵門把狂毆男網友

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

飛特立創辦人遺孀氣炸！他入主董座2個月掏空7千萬　無良手法曝光

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

快訊／進香客隨大甲媽祖徒步遶境　昏迷倒地不治...死因出爐

「紅富海」吸金案第2次拍賣　2公斤金塊「360萬元」賣出創新高

乘客大鬧捷運他噴辣椒水　保全挨告傷害不成...竟和鄭捷有關

看準攤販作息正常！他濱江市場旁開賭場　警破門見熟悉臉孔笑了

桃市府電腦驚見裙底風光照　員工偷拍6同事...離職交接才曝光

居家隔離還參加角頭大哥公祭！殯儀館趴趴走　18歲黑衣男慘了

SOD是真的！人妻4千做半套　莽夫綠炸...拿鐵門把狂毆男網友

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

飛特立創辦人遺孀氣炸！他入主董座2個月掏空7千萬　無良手法曝光

台南開第一炮！16日辦線上KPOP演唱會　車銀優擔任主持人

女胸部長出「詭異爪爪」驚悚照曝光　醫認了：病因是謎

美拒絕台灣加入「印太經濟架構」？　外交部：深化經貿符合共同利益

LIVE／新增本土病例飆破500？　指揮中心最新說明

金曲歌王消失2年...新身份曝光！　IG公佈好消息網喊：好想你

快訊／基隆安樂高中傳學生確診！　全校緊急停課1天

裴洛西今解隔離何時來台？　外交部：積極邀訪

上海防範區「微解封」超市4小時迎500人　市民興奮：憋好幾天了

參加「我們的海洋大會」避國名？　外交部：以台灣為名「突破過往」

美翻！超夢幻「藍色系手搖飲」要搶喝　還吸得到手工鮮奶凍

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

即／高雄單車男路邊待轉慘被撞死

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

男為2000元　她「脖子遭砍」倒血泊亡

「就要她死」男狂砍女友脖奪命　坐椅上等警來抓

21歲BMW男痛打50歲單車伯　只因他回「這句話」

即／隨大甲媽祖遶境　香客突昏迷猝死

甜不辣名店老闆想離婚　妻：他偷吃看護

澎湖船難第4具遺體「為韓籍船長」　還有2人失聯

刑警「翹班喝酒染疫」調職　11人異動

嗆天菜小姐是「老奶」　他嘴賤下場慘了

搶轎統促黨主委夫妻「上銬現身」地檢複訊

居隔還參加角頭公祭　18歲黑衣男慘了

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

更多熱門

相關新聞

人妻4千做半套　莽夫拿鐵門把狂毆男網友

人妻4千做半套　莽夫拿鐵門把狂毆男網友

台中一名25歲賴姓男子，得知妻子林女與網友約定4000元做半套性交易後震怒，夥同友人找網友面對面談判，並用鐵製門把狂毆對方，造成網友頭部重傷及身體多處擦傷。台中地院審理後，依傷害罪，判處賴男拘役45日，得易科罰金。

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛北市上空　國防部：聯翔操演測試防空能力

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛北市上空　國防部：聯翔操演測試防空能力

本土+439！醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

本土+439！醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

恐怖1傳10！染Omicron「10大常見症狀」曝光

恐怖1傳10！染Omicron「10大常見症狀」曝光

欠債160萬正在被痛毆　父報警救兒卻傻了

欠債160萬正在被痛毆　父報警救兒卻傻了

關鍵字：

逃逸行車糾紛撞擊警車衝撞警察台中影音刀械公共危險妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

連失摯友高以翔和愛女！毛加恩2年平復拓新事業

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面