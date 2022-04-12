埔里園藝業者確診感染源不明　南投衛生局籲民眾儘速接種疫苗

記者高堂堯／南投報導

南投今天新增一例男性新冠肺炎確診者（案28305），雖然匡列36名密切接觸者PCR皆為陰性，甚至其家住台中市的女友一家人亦為陰性，但縣府衛生局截至目前的疫調結果仍無法確定感染源，因此合約醫療院所將開設夜間門診、本周六也續開假日接種站，呼籲所有符合資格民眾儘速前往接種、共同守護社區。

▲南投縣今新增一確診個案，但感染源不明。（圖／南投縣政府提供）

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縣府衛生局長陳南松指出，這名33歲確診男性為花卉園藝業者，以網購為接單方式、供應百合花等花品；因其女友為台中人，該男平時也常於台中市活動，昨天確診後，包括女友、女友的姊姊和姊夫、姪女4人的PCR結果皆呈現陰性，目前居家隔離中。

陳南松表示，從11日傍晚直到目前為止的疫調結果，仍無法確認該男如何染疫，與全國已公布案號的確診者有無接觸也不清楚，「但疫調到哪裡就公佈到哪裡。」他強調，目前全台還有10幾條傳播鏈仍找不到感染源頭，後續的「減災」更重要，所幸該男相關接觸者PCR全都是陰性、無傳染力，「該匡（列）的就通通匡起來，做居家隔離、自主健康管理，不用過度恐慌。」

▲南投縣衛生局長陳南松呼籲符合資格民眾儘速接種疫苗、共同守護社區。（圖／記者高堂堯攝）

而國內本土疫情升溫，除南投縣於10日當天公佈有2名確診個案「淨土失守」、全國本土案例更暴增約計400例，陳南松特別提醒尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑的65歲以上長者，踴躍前往各接種站、合約診所、衛生所接種疫苗，並延長提供長者500元以下衛教品之措施至5月31日止；部分合約院所也提供夜診接種服務，上班族可於下班時前往接種。

另16日（星期六）將分別在南投市慈濟南投聯絡處、埔里聯合行政園區-鎮民會館、草屯曾漢棋綜合醫院及竹山鎮公所-禮堂設置假日接種站，本次以明信片通知共計約6萬2506人，衛生局請接獲通知或其他符合接種資格的民眾至指定地點接種疫苗。