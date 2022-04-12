高雄積極爭取奈良美智畫作！文總：不可能以「無償取得」模式留畫

▲奈良美智畫作《朦朧潮濕的一天Hazy Humid Day》有望留台。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

記者林育綾／台北報導

日本藝術家奈良美智在台巡迴特展結束，而他特別為台畫的作品《朦朧潮濕的一天》有望留在台灣，近日有消息指出，高雄市積極爭取將畫作留在高雄市立美術館，外界也關切是否可能爭取由奈良捐贈，希望能給藝術家高度尊重，今（12）日文化總會表示，從來沒有想過、也不可能以「無償取得」的模式留畫，目前正與奈良美智及其團隊洽商後續方案。

台灣藝術媒體工作者簡秀枝日前在臉書發文提到，「高雄市長陳其邁曾向奈良美智，提出爭取捐畫的積極請求」，更提到得知奈良美智透過文總表達，非常樂意將《朦朧潮濕的一天》留在台灣後，陳其邁團隊第一時間就寫信給奈良美智，表達爭取大師作品，留在高雄的強烈意願，並請史哲副市長籌組團隊，積極研擬大師作品續留計畫。

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文化總會今日表示，這幅珍貴的作品，彰顯的不僅是藝術成就，更是台日友誼的見證，對於外界詢問是否可能由奈良美智捐贈給台灣公立美術館？文總表示，將「朦朧潮濕的一天」留台雖然是奈良美智老師的心願，但文總從來沒有想過、也不可能以「無償取得」的模式留畫。

文總目前正在與奈良美智及其團隊洽商後續方案，將參考國際知名美術場館收藏知名作品的經驗，並依照奈良美智所關心的公共性、常設展、方便抵達、以及專業典藏能力等4面向，研析出適當且經奈良美智及其團隊認可的模式。

▲奈良美智畫作《朦朧潮濕的一天Hazy Humid Day》有望留台。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

高雄市立美術館也表示，很榮幸作為台灣巡迴展三站之一，能與展覽巡迴期間超過24萬觀眾共同見證奈良美智的創作精神，高美館去年以奈良美智特別為數度造訪的台灣所繪新作《朦朧潮濕的一天》作為特展巡迴高雄站的主視覺，作品不僅蘊含了奈良老師對台灣的情感，更在嚴峻的疫情中傳遞他對台灣抗疫的鼓舞與信心。為此，史哲副市長親率高雄市文化局與美術館組成任務小組，專案推進奈良美智作品續留高雄之因應做法，「將全程以尊重藝術家本人與文總意見為前提，爭取此作留在高雄，希望在南方炙熱的陽光與熱情中，讓台日友好的珍貴情誼得以傳承延續。」