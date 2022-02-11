特展倒數3天！奈良美智拜年曝小英總統卡片　獲贈「玉山臂章」

▲奈良美智秀出蔡英文送的生日賀禮。（圖／twitter／Yoshitomo Nara）

記者林育綾／綜合報導

最後3天！日本知名藝術家奈良美智去年受文化總會之邀，首度來台舉行《奈良美智特展》巡迴最終站台南場將於13日落幕，而奈良在日前台灣農曆春節期間，還特別在推特（Twitter）上發文向台灣民眾拜年，還透露蔡英文總統去年底寫給他的生日卡片，以及文總送的禮物「TEAM TAIWAN」和代表台灣的玉山臂章。

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▲▼奈良美智去年3度來台，親力親為佈展身影，感動粉絲。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）



奈良美智非常重視在台灣的特展，去年「台日友情」之年，他3度親自來台，為了台北、高雄、台南3場巡迴特展佈展，也3度配合防疫規範，分別實施14天隔離及7天自主管理。而佈展時更是親力親為，即使每次來台之前都會先看過美術館空間照片、圖面，但實際到了現場，還是會因應空間做調整。

▲奈良美智秀出蔡英文送的生日賀卡。（圖／twitter／Yoshitomo Nara）

為了表達他重視台日友情的謝意，文化總會去年底趁奈良美智在台南佈展期間，特別在他生日前夕，親贈蔡英文總統的慶生賀卡及禮物。蔡總統在生日卡片中表示，謝謝您在台日友情這一年來，不辭辛勞地3次至台灣佈展，讓更多台灣民眾能看見跨越文化與世代的藝術。

由於奈良美智當時佈展後，還安排了部落參訪的行程，蔡英文也在卡片中提到，「聽說您即將前往排灣族的大社與七佳部落，希望您會喜歡那裡。雖然兩個部落都曾因天災而遷移，但他們堅韌地將深根蒂固的原住民族文化傳統，轉化為藝術創作，以此來復甦自己的家園，打造出深具文化特色的部落。」

▲蔡總統隨卡片送給奈良美智的生日禮物「勇士獻禮」。（圖／文化總會）

文總也提到，蔡總統隨卡片送給奈良美智的生日禮物「勇士獻禮」，來自於大社部落的藝術創作者尼誕．達給伐歷（Nitjan Takivalit），他以手工打造出排灣族部落最厲害的獵人，手中的圓盤則具「分享」之意。

「勇士獻禮」作品是手工打造，圓盤處可置放名片、小飾品、點心，可當成名片架或是置物盤使用。蔡總統最後也在卡片中祝賀，「祝您生日快樂，並期待這些『無牆美術館』能帶給您不一樣的台灣旅行體驗。」

▲奈良美智親力親為佈展身影，感動粉絲。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

文總日前也在「奈良美智特展」臉書粉專PO出奈良當時佈展的私房回顧照，可看見他親力親為、認真的背影，對細節絲毫不馬乎，感動許多粉絲，網友也紛紛按讚留言「還好有去看！」

▲▼奈良美智3度親力親為來台佈展身影。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

