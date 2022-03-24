《華燈》風劇本殺沈浸式體驗！「城南有意思」登場亮點一次看

▲文化總會舉辦「城南有意思」生活節邁入5週年，今年將於4月2至3日登場。（圖／2021城南有意思，文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

文化總會舉辦「城南有意思」生活節邁入5週年，今年將於4月2至3日登場，集結書籍、手作、舞台劇、展覽等元素，上百個品牌和33場活動，其中延續《華燈初上》熱潮，推出相關風格的劇本殺「城南大推理——日式酒店謀殺案」沈浸式體驗，讓參與玩家一步步挖掘真相。

「城南有意思」今年集結兩大市集，擴大邀請多家新品牌進駐，類型涵蓋飾品、寫真館、選品、玩具及郵幣社等，為市集帶來嶄新氣象，也邀請民眾在遊逛市集的過程中，放鬆身心、滿足口腹之慾，一起了解台灣文化。

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▲「城南有意思」今年集結兩大市集，擴大邀請多家新品牌進駐。（圖／2021城南有意思，文化總會提供）



其中「春日晒書市集」的寫真館區域，玲琅滿目的底片相機品牌及型號，代表著台灣從1920年日本時代興起的寫真文化；集郵社區域，可一窺過去集郵盛行樣貌及文化價值，在因疫情無法隨意出國的時期 ，也能透過集郵環遊世界；而獨立出版、書店，則能了解更多文化及故事。另還有由農委會推出，結合農產、手作及毛小孩活動的「春日好好市集」，則能了解手作及飲食文化。

▲「春日晒書市集」常可挖到復古出版品、絕版書。（圖／2021城南有意思，文化總會提供）

▲▼「城南有意思」集結書籍、手作、舞台劇、展覽等元素。（圖／2021城南有意思，文化總會提供）

此次更邀請6組樂團，包括甜約翰、Crispy脆樂團、溫蒂漫步、Mary See The Future、Control T、四枝筆，在台酒公司總部、國定古蹟「專賣局」演出；還有好玩劇團帶來的兒童舞台劇《宇宙馬戲團-幸福魔法書》，帶領孩子們進到魔法世界，並邀請小朋友與充氣車車互動，一起大鬧宇宙馬戲團。

▲▼城南有意思集結書籍、手作、舞台劇、展覽等元素，還有「春日好好市集」。（圖／2021城南有意思，文化總會提供）

而效仿《華燈初上》風的劇本殺「日式酒店謀殺案」，帶領玩家沈浸在1980年代的台灣酒店文化 ，並抽絲剝繭找出殺死媽媽桑的兇手；另外還有特展《城南有浴室》、城市走讀及尋寶《城南散散步》、沙龍講座《城南談談天》、司法桌遊體驗《霧中審判》及DIY課程等活動。

第5屆「城南有意思」生活節將於4月2日至3日舉行，文總表示，有書、有手作、有毛孩、有音樂、也「有意思」，作為連假期間台北玩樂的新選擇，邀請大家來一場文化探尋之旅。

▲2022城南有意思將於4月2日至3日舉行。（圖／文化總會提供）

＊備註：「劇本殺」是由玩家扮演劇本中的角色，解決劇本中的謎題，從而達成遊戲目的的角色扮演遊戲。