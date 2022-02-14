影／奈良美智特展拿下「5個第一」！翻新台日友情　總回顧影片曝光

▲「奈良美智特展」總回顧。（影／文化總會）

記者林育綾／台北報導

文化總會主辦「奈良美智特展」在過去近一年來巡迴全台三地，引起觀展風潮，昨（13）日傍晚正式劃下句點，共吸引逾24萬人次參觀，創下奈良美智第一次來台舉行個展、第一次展出1980年迄今的手稿、《月光小姐》及《微熱少女》首次海外展出等「5個第一」，蔡英文總統更曾親自致謝，在疫情期間為見證台日互助友誼的歷程寫下新頁。

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▲奈良美智3度來台親力親為佈展。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）



聞名世界的日本當代藝術家奈良美智，前年起因台日防疫互助合作、互贈口罩及疫苗等情誼受到感動，不久後便接受文化總會的邀請，決定首度來台舉行特展，促成大型畫作《月光小姐》首度到海外展出，奈良美智更為台灣創作全新作品《朦朧潮濕的一天》。

▲大型畫作《月光小姐》首度到海外展出，奈良美智更為台灣創作全新作品《朦朧潮濕的一天》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

根據文化總會統計，「奈良美智特展」自去年3月12日起，在國立台北藝術大學關渡美術館場展開，原訂展至6月20日，但因疫情三級警戒而提早於5月14日落幕，短短2個月仍吸引近5萬人次前往觀展。同年7月24日至10月31日在高雄市立美術館展出，吸引逾11萬人次；而去年11月16至今年2月13日在台南市美術館舉行最終場，截至晚間6點共吸引約8萬人次入館觀賞。

▲▼「奈良美智特展」共吸引逾24萬人次參觀，更拿下「5項第一」。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

「奈良美智特展」不僅引發觀展風潮，也獲得許多佳評，日前就在《藝術家》雜誌2021年度「十大公辦好展覽」的票選中奪冠；此外更拿下「5項第一」，包括：奈良美智先生第一次在台個展、大型畫作《月光小姐》及《微熱少女》第一次海外展出、第一次在台灣展出1980年至今的創作手稿、第一次為台灣創作大型畫作《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day)，為藝文展演見證台日友誼寫下新頁。

▲奈良美智在影片中對台灣觀眾說話。（圖／文化總會提供）

文總表示，感謝藝術家奈良美智及其團隊的同意及付出，讓台灣的民眾得以欣賞精彩的特展，也感謝北藝大關渡美術館、高雄市立美術館、台南市美術館三個場館及其團隊的合作及付出、才能使特展的三場次均圓滿完成；同時感謝奈良美智基金會、文化部、日本台灣交流協會、中華航空及各界企業的支持，促成台灣迎來這次國際級展演活動。