　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／奈良美智特展拿下「5個第一」！翻新台日友情　總回顧影片曝光

▲「奈良美智特展」總回顧。（影／文化總會）

記者林育綾／台北報導

文化總會主辦「奈良美智特展」在過去近一年來巡迴全台三地，引起觀展風潮，昨（13）日傍晚正式劃下句點，共吸引逾24萬人次參觀，創下奈良美智第一次來台舉行個展、第一次展出1980年迄今的手稿、《月光小姐》及《微熱少女》首次海外展出等「5個第一」，蔡英文總統更曾親自致謝，在疫情期間為見證台日互助友誼的歷程寫下新頁。

▲▼奈良美智親力親為佈展身影，感動粉絲。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奈良美智3度來台親力親為佈展。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

聞名世界的日本當代藝術家奈良美智，前年起因台日防疫互助合作、互贈口罩及疫苗等情誼受到感動，不久後便接受文化總會的邀請，決定首度來台舉行特展，促成大型畫作《月光小姐》首度到海外展出，奈良美智更為台灣創作全新作品《朦朧潮濕的一天》。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲大型畫作《月光小姐》首度到海外展出，奈良美智更為台灣創作全新作品《朦朧潮濕的一天》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

根據文化總會統計，「奈良美智特展」自去年3月12日起，在國立台北藝術大學關渡美術館場展開，原訂展至6月20日，但因疫情三級警戒而提早於5月14日落幕，短短2個月仍吸引近5萬人次前往觀展。同年7月24日至10月31日在高雄市立美術館展出，吸引逾11萬人次；而去年11月16至今年2月13日在台南市美術館舉行最終場，截至晚間6點共吸引約8萬人次入館觀賞。

▲▼奈良美智特展台南站。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

▲▼「奈良美智特展」共吸引逾24萬人次參觀，更拿下「5項第一」。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

▲▼奈良美智特展台南站。（圖／主辦單位–文化總會、臺南市立美術館）

「奈良美智特展」不僅引發觀展風潮，也獲得許多佳評，日前就在《藝術家》雜誌2021年度「十大公辦好展覽」的票選中奪冠；此外更拿下「5項第一」，包括：奈良美智先生第一次在台個展、大型畫作《月光小姐》及《微熱少女》第一次海外展出、第一次在台灣展出1980年至今的創作手稿、第一次為台灣創作大型畫作《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day)，為藝文展演見證台日友誼寫下新頁。

▲▼奈良美智特展來台，奈良美智在影片中對台灣觀眾說話。（圖／主辦單位–文化總會提供）

▲奈良美智在影片中對台灣觀眾說話。（圖／文化總會提供）

文總表示，感謝藝術家奈良美智及其團隊的同意及付出，讓台灣的民眾得以欣賞精彩的特展，也感謝北藝大關渡美術館、高雄市立美術館、台南市美術館三個場館及其團隊的合作及付出、才能使特展的三場次均圓滿完成；同時感謝奈良美智基金會、文化部、日本台灣交流協會、中華航空及各界企業的支持，促成台灣迎來這次國際級展演活動。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
ET民調／北市長三腳督！　蔣萬安、陳時中支持度曝
前中職洋投鍾凱力癌逝！享年58歲　柯蕭加盟道奇關鍵人物
快訊／超級盃公羊擊敗孟加拉虎　睽違23年再奪冠
貝童彤落選沒上場「當場變臉」！網罵爆　她IG發聲：服從錢姐調
明金成告別式確定3月1日　一殯景行廳舉行
快訊／最正主播懷孕了！虞承璇結婚2年「曬超音波照」
今天情人節　全台「12大情侶禁地」約會別去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高齡懷孕遭公公嗆「沒拜祖先才會流產」　老公反應網罵翻

5縣市大雨特報！今先濕後冷「最冷剩10度時段」出爐　周末會更凍

雨勢下半天趨緩！冷空氣接力「越晚越冷」　明晨局部低溫探10度

影／奈良美智特展拿下「5個第一」！翻新台日友情　總回顧影片曝光

Omicron「頑強存活天數」曝！收包裹恐染疫？　專家給答案了

敢掃實聯制嗎？　鄉民曝「恐怖後果」堅持不掃：比自費住旅館還慘

邊境管制最快元宵後鬆綁！外國觀光客有望來台「已找旅遊業研商」

國高中「廢除早自習」改9:30上課？網揭1關鍵戰翻：多半小時打電動

被匡列隔離「費用該誰出？」　他揭4點被推爆！網抖：一家噴20萬

隔離也要吃　網狂問「40萬魚皮湯在哪？」台南人淚：以後要排隊了

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

高齡懷孕遭公公嗆「沒拜祖先才會流產」　老公反應網罵翻

5縣市大雨特報！今先濕後冷「最冷剩10度時段」出爐　周末會更凍

雨勢下半天趨緩！冷空氣接力「越晚越冷」　明晨局部低溫探10度

影／奈良美智特展拿下「5個第一」！翻新台日友情　總回顧影片曝光

Omicron「頑強存活天數」曝！收包裹恐染疫？　專家給答案了

敢掃實聯制嗎？　鄉民曝「恐怖後果」堅持不掃：比自費住旅館還慘

邊境管制最快元宵後鬆綁！外國觀光客有望來台「已找旅遊業研商」

國高中「廢除早自習」改9:30上課？網揭1關鍵戰翻：多半小時打電動

被匡列隔離「費用該誰出？」　他揭4點被推爆！網抖：一家噴20萬

隔離也要吃　網狂問「40萬魚皮湯在哪？」台南人淚：以後要排隊了

俄國入侵第一步恐「飛彈轟炸」！　白宮國安顧問：將捲入大量平民

情人節激情「保險套6迷思」先看！做錯一個提早當爸媽

屏警多管齊下防制交通事故　虎年1月死傷人數降2成

谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

高齡懷孕遭公公嗆「沒拜祖先才會流產」　老公反應網罵翻

美食外送員兼差賣毒品　保溫箱藏50包毒咖啡

傷心情人節！23歲失戀女買醉「深夜躺路邊」　見警爆哭：我分手了

銀行推「情人節」浪漫刷　最高可享16%回饋！

臉書發文2小時就出車禍　男離奇陳屍路旁被「暴怒蜜蜂」包圍狂螫

虎年年終放大術　加速累積資產添財富

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

不宜剪髮、逗鳥　元宵15禁忌大公開

鳳梨開手搖杯　營運Day1人潮排爆

今降6℃！鋒面溼全台探11度　下波冷空氣更強

吃飯被送手銬　網曝用途：很實用

收費開團上山清掉文物　策劃人出面「反諷3道歉」再炎上

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心

一天只有43秒陽光　1縣市陷「濕冷地獄」

即／砂石場司機隱匿疫調　最新10足跡曝

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

更多熱門

相關新聞

奈良美智拜年曝小英總統卡片

奈良美智拜年曝小英總統卡片

最後3天！日本知名藝術家奈良美智去年受文化總會之邀，首度來台舉行《奈良美智特展》巡迴最終站台南場將於13日落幕，而奈良在日前台灣農曆春節期間，還特別在推特（Twitter）上發文向台灣民眾拜年，還透露蔡英文總統去年底寫給他的生日卡片，以及文總送的禮物「TEAM TAIWAN」和代表台灣的玉山臂章。

「馬祖國際藝術島」2/12登場　台北街頭已經飄「海味」

「馬祖國際藝術島」2/12登場　台北街頭已經飄「海味」

華麗轉身培訓「麟洋」奪台灣首金　羽球教練陳宏麟登《匠人魂》

華麗轉身培訓「麟洋」奪台灣首金　羽球教練陳宏麟登《匠人魂》

地主同一人！跟金錢豹最賺分店當鄰居　茶餐廳「藝術品當紅牌」

地主同一人！跟金錢豹最賺分店當鄰居　茶餐廳「藝術品當紅牌」

「馬祖國際藝術島」連續2個月展開

「馬祖國際藝術島」連續2個月展開

關鍵字：

奈良美智奈良美智特展文化總會

讀者迴響

熱門新聞

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

滴妹難得解放東西半球！

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

雷／《全明星3》紅隊才說「贏過王品澔」　他場上發威！

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面