高中被單戀學長叫醜八怪　爆乳美女12年後「逆襲上表特板」！

▲原PO曾被稱為醜八怪，12年後逆襲上表特板。（圖／翻攝自爆廢公社、原PO臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

有鄉民10日在PTT表特板分享多張爆乳美女照，讓不少人暴動狂讚，「太太我喜歡妳」、「不是虛情假E，是真心實E！」而這一PO竟釣出本尊，還曝光18歲的時候，曾被單戀的對象嗆「醜八怪」的故事，現在卻逆襲成了表特正妹，讓她的虛榮心瞬間被滿足，其他網友也開玩笑，「那學長肯定沒有投資眼光。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本尊開心在爆廢公社發文。（圖／翻攝自爆廢公社）

「18歲的時候，被單戀的學長叫醜八怪……30歲的時候上PTT表特板，超開心的啦！」爆乳美女本尊11日現身臉書《爆廢公社》，貼出PTT截圖，「人生就是要越活越精彩漂亮！歲月都是成長的痕跡和驕傲。」也在留言處貼出高中的照片笑呼，「也不怪學長啦！因為我高中的時候長這樣～（不會被路人叫美女，但會被叫帥哥）。」

▲▼原PO高中時留著一頭短髮還戴眼鏡，現在整個女人味爆棚。（圖／翻攝自爆廢公社、原PO臉書）

超反差的照片一出，引發一片熱議，「為啥別人都是越大越美，我越大越歪」、「長得漂亮一定要虛榮的，更何況是逆襲」、「長輩出面解決一切」、「看不出來30歲耶」、「喜歡妳自信的笑容，還有身材^^」、「真的很美，身材也很好。」

▲有人大誇，她是少數不戴口罩比戴口罩還好看的美女。（圖／翻攝自PTT）

還有不少網友起鬨，紛紛替學長掬一把淚，「為學長默哀」、「學長現在應該躲在螢幕後面哭吧」、「學長一定後悔自己瞎了眼睛」、「沒有學長，換我來啦」、「學長只是證明了，女大十八變是真的。」