1／3班確診全校才停課！教育部粉專被灌爆：別人的孩子死不完嗎

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者許靖騏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情狂燒，校園也淪陷，截至昨（11）晚全台已有237所院校採全校或部分班級停課。教育部長潘文忠今日在指揮中心記者會上宣布放寬停課標準，高中以下全校1/3以上班級確診或全校10班以上暫停實體課程10天。因12歲以下孩童無法打疫苗，身處高風險環境中，引發許多學童家長不滿，灌爆教育部粉專努吼，「別人的孩子死不完嗎？」

根據教育部今天公布最新暫停實體課程實施標準，各級學校停課標準也分流，高中以下學校根據疫情調查結果，學校有1/3以上班級或全校達10班以上班級暫停實體課程10天，則該校實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」；在大學部分，則是學校有1/3以上班級暫停實體課程10天，則該校實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。

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▲▼家長湧入教育部粉專留言。（圖／截自教育部粉專）

國內目前12歲以下孩童還不得接種新冠疫苗，教育部今日宣布放寬停課標準，點燃國小學童家長怒火，粉絲團因此被灌爆，「都1/3是在停心酸的嗎？國小以下根本沒打疫苗，卻做這種決策真的讓人傻眼」、「小孩好可憐，被禁止戶外教學跟畢業旅行，然後老人家一車一車的遊覽車到處玩，再把病毒帶回家，真棒」、「我開始懷疑你們應該都沒12歲以下的小孩，不對～是根本不在意小孩死活。你們能體會12歲以下小孩家長的恐懼嗎？你們明白小孩染疫後的後遺症嗎？你們一直勸說現在輕症是因為打疫苗，但你們知道12歲以下都沒打嗎？」

但也有網友支持表示，「你們終於修正了」、「支持放寬，朝正常生活邁進」、「支持放寬，在沒有接觸確診者的情形，真的沒必要全班或全校陪停課」、「不太懂？真的擔心的家長就幫自己的小孩請假不就好了？何必管政策怎麼改。還是你們自己擔心就要把其他想要正常上課的小孩拖下水。我的寶貝小孩不上學你們也得都不能上學？是這心態嗎？」

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）