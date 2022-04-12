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優格降大腸癌風險！「搭配什麼更可口」網激推冷門1醬：超好吃

優格。（圖／截自Pixabay）

▲優格能促進腸胃蠕動。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《研究：每天一杯優格「降26%大腸癌風險」！6大驚人好處專家激推》，優格除了能解饞，還能促進腸胃蠕動、補充蛋白質和鈣質等。就有網友發文表示，如果想吃優格，大家都會搭什麼配料一起吃呢？話題引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「優格都配什麼吃（徵奇葩吃法）」為題發文，提到他先前曾得知有人會優格混花生醬，雖然看起來很詭異，不過對方卻狂推，大家有什麼特別的吃法可以分享嗎？

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貼文曝光後，底下一票網友贊同表示，「希臘優格配花生醬超好吃」、「混花生醬明明就很好吃」、「常看外國人隔夜燕麥+花生醬欸，優格+花生醬應該也蠻好吃的」、「加花生醬和藍莓」。

▲▼優格,優酪乳。（圖／翻攝自pixabay）

▲多數網友還是選擇搭配水果。（示意圖／取自Pixabay）

除了花生醬之外，多數網友則是搭配水果，「切塊的冷凍香蕉，拌著吃味道很像冰淇淋」、「加百香果很好吃啊」、「各種水果，火龍果、香蕉、櫻桃、蘋果」、「半顆紅肉火龍果捏碎加進去，再淋鮮奶油」。

此外，麥片、果乾、堅果也都被網友點名，「我都加麥片跟果醬」、「以前我會搭配很甜的水果，後來去健身後，教練都說只能搭配堅果或麥片，吃久了也是蠻好吃的啦」、「我覺得加果醬、水果或堅果都好吃」、「黑糖+果乾」、「蔓越莓乾」。

▲▼葡萄乾,堅果,優格。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲搭配堅果、果乾也是不錯的選擇。（示意圖／取自Pixabay）

說到堅果，本站開箱雲曾分享《一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效》，堅果、果乾除了能當零食之外，營養價值還相當豐富，搭配優格是再好不過的選擇，讓飽足感與健康兼具。

而針對優格降低罹癌風險部分，毒理學家招名威先前曾引用美國華盛頓大學發表在《Gut》期刊的研究，表示「每天1杯優格，就能降低26％罹患大腸癌風險」，而且優格比牛奶更容易消化和吸收，所以有助於改善腸道環境與調節免疫力，乳糖不耐症的患者也能安心食用；不過要注意的是，市面上很多優格會添加大量的糖以增加口感，因此不適合糖尿病患者。

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