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社會 社會焦點 保障人權

租車公司欠費驚天罰單曝光　蘇花載客飆170...大演《玩命快遞》

記者黃哲民／台北報導

新北一家專營機場接送、外國觀光團導覽的汽車租賃公司，旗下20多輛車積欠稅費、罰單共約204萬元，掛名負責人一再拖欠，經移送行政執行署新北分署強制執行，驚見其中一輛國產1600cc轎車，在台9線蘇花公路飆破時速170公里，被疑是否「拓海」再世，不過比對違規路段確認是在觀音谷風隧道內，證實只是直線貪快，挨罰2張超速罰單共4萬2000元。

▲新北一家汽車租賃公司欠費204萬元不繳，新北分署強制執行查封名下一輛賓士休旅車，賴姓實際負責人終於出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北一家汽車租賃公司欠費204萬元不繳，新北分署強制執行查封名下一輛賓士休旅車，賴姓實際負責人終於出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

這輛嚴重超速座駕是日產品牌的1600cc轎車，去年（2021年）3月28日深夜10時許，在國道5號雪山隧道內南下方向限速90公里路段，被拍到車速超過170公里，先吃上一張1萬8000元罰單，不到4小時後，隔天（29日）凌晨2時03分，這輛車在宜蘭縣南澳鄉台9線蘇花公路北向指標135公里限速70公里路段，被拍到車速逾170公里。

▲▼新北分署強制執行欠費的汽車租賃公司，發現驚人違規超速罰單。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北分署強制執行欠費的汽車租賃公司，發現驚人違規超速罰單。（圖／行政執行署新北分署提供）

1分鐘後，這輛車在凌晨2時04分，於同路北向指標133公里處，再被拍到飆速150公里以上，連續2次違規行為，各因超出速限100公里、80公里，被開罰2萬4000元與1萬8000元，一晚3張罰單就貢獻國庫6萬元。

不過這3張罰單始終沒繳，新北分署是在強制執行新北一家汽車租賃公司所欠稅費、罰單案件時，清查發現這段誇張行徑，不解國產小轎車如何跑出這樣驚人車速，雖然是在隧道內直線加速，不像動漫角色「藤原拓海」那樣在山道神乎其技，但飆速行徑仍有如電影《玩命快遞》。

這家汽車租賃公司名下20多輛車共欠費超過3500筆、合計約204萬元，卷宗堆起來約半個成人高度，項目包括滯納牌照稅138筆、燃料費與罰鍰72筆、沒投保汽車強制險的罰鍰4筆、沒定期驗車的罰鍰22筆，停車費267筆、ETC通行費393筆、未繳停車費與ETC通行費的罰鍰2300多筆，還有322張超速、違規停車等交通罰單。

▲新北一家汽車租賃公司欠費204萬元不繳，新北分署強制執行查封名下一輛賓士休旅車，賴姓實際負責人終於出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北一家汽車租賃公司欠費204萬元不繳，被移送強制執行卷宗超過3500筆，堆起來約半個成人高。（圖／行政執行署新北分署提供）

全案從2019年底陸續移送新北分署強制執行，掛名負責人的楊姓女子始終不出面處理，新北分署今年（2022年）起鎖定公司名下車輛執行，2度抓車撲空，日前順利查封一輛2017年份的賓士休旅車，拖回保管，公司實際負責人賴姓男子終於現身，到新北分署申請分期付款。

賴男說，公司原本提供駕駛隨車服務，專營機場接送與外國觀光團的導覽，疫情爆發後，營收雪崩式慘跌，只剩4、5輛車在接客，慘淡經營，司機曾吃一個月泡麵度日，他沒把車收回，讓司機還能跑車賺錢，要司機自行處理紅單和欠費，不料司機們耍賴，他只能自認倒楣。

▲新北一家汽車租賃公司欠費204萬元不繳，新北分署強制執行查封名下一輛賓士休旅車，賴姓實際負責人終於出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北一家汽車租賃公司欠費204萬元不繳，新北分署強制執行查封名下一輛賓士休旅車，賴姓實際負責人終於出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

經協商後，賴男請信用卡發卡銀行暫時提高額度，讓他刷卡一次支付55萬元，新北分署同意餘款149萬元分30期繳清，讓賴男領回被扣的賓士休旅車。至於那輛嚴重違規的國產轎車，賴男說，曾給客人日租過，不確定是誰開的。

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