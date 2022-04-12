蝦皮買古董車票跟照片差很大！　她留1顆星：很恐怖的賣家...GG了

▲鍾姓女買家上蝦皮購物買了海外古董車票，收到商品後認為與照片差很大，竟留1顆星負評留言很恐怖的賣家 。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

網路購物越來越方便，但如果收到實物與照片不符，也別急著留言罵商家！蒐集車票鍾姓女買家從蝦皮購物賣場，向王姓賣家下單購買海外古董車票，收到後她認為與照片差很大，給一顆星負面評價，更留言「本來想取消訂單，賣家不同意硬要出貨，很恐怖的賣家...」王姓賣家看到後怒報警提告，士林地檢署偵結，依妨害名譽將鍾女起訴。

鍾女去年8月27日，上網在王姓賣家所經營的蝦皮購物賣場，下單購買海外古董車票，同年9月2日收到商品後，認為實物與照片差很多，2天後到王姓賣家網頁點選一顆星負面評價，並留言：「照片跟實體大小差很多超級小！原本太多天想取消丁單，結果賣家不同意硬要出貨，很恐怖的賣家，購買前請三思」。

很生氣的鍾女，又在同年9月16日修改留言：「這位賣家，我商品下單3天，你才告訴我東西沒貨，這就算了，當天你詢問是否要更換其他商品，雖然最後也換成其他，但當天還是覺得算了，3小時內取消訂單，你不甩我，隔2天堅持出貨，這也就算了，但是最後商品寄來大小跟圖片有很大差距，你還不讓我給負評」最後更加碼嗆：「如果抗壓不夠拜託不要當老闆回去做員工就好」。

王姓賣家看到後忍無可忍，到中山分局報警提告。偵查時，鍾女坦承留言者就是她本人，檢察官根據購買紀錄、網頁負評、留言，依加重毀謗罪嫌提起公訴。