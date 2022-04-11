罵吳宗憲3人「吃洨、雜碎、狗兒子」　館長自嘲嘴賤下場曝

▲網紅「館長」陳之漢近年屢因網路直播言語惹禍，頻上法院。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

網紅「館長」陳之漢先前因上網直播有話就講，吃上多件妨害名譽官司，其中罵藝人吳宗憲「吃洨（台語）也沒有人要看」被判拘役58天、諷網紅老師羅文「螺紋保險套就是個雜碎」被判拘役20天、辱新黨青年軍王炳忠「丙中狗兒子」被判拘役30天，3案均已定讞，經檢方聲請定應執行刑，新北地院裁定陳之漢應執行拘役98天、得易科罰金9萬8000元，可抗告。

裁定指出，陳之漢被吳宗憲、羅文所告案件，已先合併定應執行拘役68天、得易科罰金6萬8000元，陳之漢已繳錢執行完畢，但王炳忠提告案距離前2案已約一年，陳之漢仍以網路任意辱罵人的方式所犯，可見沒因先前判決而收斂，不宜再酌減，因此將第3案所判拘役30天，直接跟前2案合併所定刑度加總。陳之漢若獲執行檢察官准許易科罰金，須再繳3萬元。

「館長」和吳宗憲的爭端起於吳宗憲開直播批評網紅、直播主沒素養，館長2019年8月8日晚間開直播反擊，大罵吳宗憲「本土天王，X你娘」、你連屁都不如」、「你吃洨（台語）也沒有人要看你知道嗎」等粗話，台北地院依公然侮辱罪判「館長」拘役58天、緩刑2年並支付公庫10萬元，且不得對吳宗憲再犯。

該案因館長與檢方沒上訴而定讞，館長緩刑期間須付保護管束，移由住處轄區的新北地檢署觀護人執行，館長去年（2021年）6月以自己遭槍擊正在復健、若按月報到可能遭二度襲擊為由，主動聲請撤銷緩刑獲准。

館長與羅文的爭端起於雙方政治立場不同，隔空擦出火花進而開直播互嗆，羅文於2018年7月PO影片批館長是「新民粹型領袖」，館長同年9月開直播，指著自家販售的螺紋保險套諷「螺紋保險套就是個雜碎」等語，去年（2021年）4月被依公然侮辱罪判拘役20天定讞。

至於和王炳忠的恩怨，起因於王炳忠前年（2020年）7月PO文，針對前總統李登輝過世消息表示「終於死了」等語，館長開直播和王炳忠唇槍舌戰，並在臉書PO文以同音硍痛罵「丙中X你娘！狗兒子！」等語，去年12月被依公然侮辱罪判拘役30天定讞。