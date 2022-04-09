乃哥被控「賣屋詐財」真相出爐　爆料人「誣告+誹謗」下場慘了

▲徐乃麟遭人爆料「假賣屋真詐財」如今真相大白，徐再反控爆料人誣告與妨害名譽罪成立。（圖／資料照）



記者林冠吟／台北報導

媒體3年前曾踢爆藝人徐乃麟「假賣屋真詐財」，指徐乃麟以不動產抵押借款，挪為私用，蔡姓爆料人事後還怒告徐詐欺等罪，但徐乃麟被檢方不起訴處分。對此，徐乃麟也反告蔡男誣告，蔡被判有期徒刑5月後，蔡日前再被依加重誹謗等罪，判刑有期徒刑4月，得易科罰金。

還原整起事件，蔡男為某數位國際股份公司之總經理，而該公司之負責人陳姓男子則與徐乃麟為多年好友，並有一名曹姓女子則為中國某公司之法定代表人，陳男經曹女告知相關消息後，有意投入人力與資金，和曹女一起合作棋牌等項目，因此需要籌措資金與購買房地產等行為，作為公司貸款的擔保品，進而打算向徐乃麟購買房屋土地，同時增貸及辦理二胎借款。

不過事後因陳男信用不足，幾人協商後，徐乃麟同意以信用良好的蔡男名義，來作為房屋土地的購買人，並將房屋土地提供給陳男公司使用，而曹女則從中協助房地過戶與貸款等相關事宜，約定總價6942萬，訂金200萬元，後續尾款再由蔡男向銀行辦理5500萬元的房屋貸款支付給徐乃麟，同時將蔡男登記為房屋所有權人。

為滿足陳男的資金需求，雙方約定以二胎方式，由徐乃麟出面向盛姓女友人借貸，將米蘭苑房屋抵押借款1500萬元給陳男使用，不料陳男事後卻付不出尾款1242萬元，雙方只好協議解除買賣契約，並將房屋登記所有權人移轉為徐乃麟。

孰料，蔡男事後卻向媒體爆料，徐乃麟假賣屋真詐財，怒控徐乃麟對他們佯稱有人脈可辦理二胎，卻在未經他們同意下，就擅自以不動產做為抵押，更擅自將抵押所得款項挪為私用，對徐乃麟怒告詐欺、背信等罪。

不過士林地檢署偵辦後，認為徐乃麟罪嫌不足，將他不起訴處分。徐乃麟則反控蔡男誣告，台北地院審理後，認為蔡男當時明明同意二胎借款，且相關貸款也是由陳姓負責人等人使用，卻無故誣指徐乃麟未經授權就辦理二胎，還將抵押借款挪為私用，依誣告罪判處蔡男有期徒刑5月。

事後，蔡男與曹女再被徐乃麟怒告妨害名譽。庭審時，蔡男的辯護人也為蔡男辯護，指出蔡男所述言論，均是在描述整起糾紛的始末，是為合理懷疑，有相當理由確信其所述為真實，主觀上難有誹謗之意，何況徐乃麟為公眾人物，握有澄清名譽的社會資源，其名譽相較於言論自由將較為退讓。

但台北地院審理後指出，整起事件蔡男親自簽章同意將不動產抵押二胎，借貸1500萬元，2人也有簽訂和解書，約定定金、稅金等由蔡男負責，因而認定蔡男爆料並非屬實，依加重誹謗罪判處蔡男應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

另針對曹女也同樣被依妨害名譽罪起訴等情事，法官審酌相關事證後，認為曹女對徐乃麟的相關指控，為憑藉蔡男轉述加上自己查證所得，認定曹女的言論是基於事實陳述主觀評論，並非憑空杜撰、任意謾罵，不構成誹謗，判曹女無罪。