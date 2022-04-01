洗澡時室友「開門探頭偷窺」　小資女驚恐蒐證po網反挨告

▲林姓女子懷疑租屋處遭入侵，架攝影機蒐證拍到房門詭異開啟的經過。（圖／翻攝自爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子原本在新北市新店區租屋，因懷疑日用品莫名移位，架設監視器想蒐證，竟然拍到隔壁的程姓女室友趁她去洗澡時，打開房門探頭窺視的畫面，林女控告程女侵入住宅、毀損等罪結果不起訴，程女反控林女誣告、將影像po網涉嫌妨害名譽等罪，台北地檢署調查後，1日也以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

臉書社團「報料公社」在2021年7月間出現圖文並茂po文，林女因工作關係在大坪林捷運站走路5分鐘內的距離租雅房，但常遇到怪事如日用品消耗速度激快、位置改變，放在門外櫃子上的雞蛋，像是被重物壓下碎裂，還有放在公共冰箱裡的水有怪味，水色泛黃，「有夠噁心」。

▲隔壁室友突然探頭窺視房內狀況。（圖／翻攝自爆料公社）

林女於是在房內架設攝影機，結果發現趁她不在時，門會三番兩次被打開，1名女子型態詭異地站在門口，原來是住在隔壁的女房客，趁林女去洗澡時擅自開人房門偷窺，雙眼還睜得老大，林女po文表示，遭偷窺頻率高達一周2至3次。

林女向房東反應過後已搬離租屋處，另外控告程女涉嫌侵入住宅、毀損她放在冰箱內的罐頭等罪，程女否認踏進房間，而她開冰箱時，確實有罐頭自己掉下來，她撿起來放回時，看到罐頭上已有裂痕，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴程女。

程女回過頭來指控林女誣告，還將她的影像po網涉嫌妨害名譽，這次檢察官認為，林女根據自己的蒐證判斷提告，指控po文內容有所本，至於程女從房門探頭的影像其實很模糊，外人無法辨識程女身分，因此同樣以罪嫌不足等理由，處分不起訴林女。