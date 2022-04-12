男子「捐精」賺錢助家計！妻發現後氣炸：根本是背叛

▲丈夫偷偷捐精未告知，妻子氣炸。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國一名男子在家裡財務狀況陷入困境時，瞞著妻子以捐自己精子來賺取金錢貼補家用，沒想到某日友人提起捐精一事，才讓妻子得知真相，讓她妻子氣得直呼不可置信「簡直是背叛！」男子對妻子的回應感到不知所措，緊急詢問網友意見。

根據Mirror報導，男子表示，他與妻子是在大學時期相識，至今已結婚6年且育有一子，幾年前他們有一段時間經濟陷入困頓，他想起學生時代曾經捐精賺外快，於是選擇再次以捐精的方式快速獲得114英鎊（約台幣4375元），得以維持ㄧ週的生活開銷。

原PO表示，他以為只是一兩次捐精，不用特地告訴妻子，「我那時並沒有打算告訴她，因為我認為這不是什麼大事，而且也不是很多錢，我得到了大約114英鎊來度過那一週，後來我們討論著未來，結果我就忘記了。」直到近期一位友人因為有生育方面的問題，到他們家中作客，問起男子捐精一事，才讓妻子知道此事。

▲丈夫不管如何解釋，妻子都無法接受。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

事後妻子暴跳如雷，「我無法想像，你在這個世界上還有其他親生孩子，這根本就是另一種形式的背叛！」儘管他做了許多解釋與彌補，也無法挽救妻子對他的信任，「我真的沒想過她會如此震驚且生氣，甚至直接走出家門。」

對此，多數網友皆對這位丈夫的行為感到不認同，「不管如何你都應該告訴她，因為她是你的另一半」、「這種攸關新生命的事情，怎麼能不與妻子討論呢」、「沒人說你將會是那些未知孩子們的父親，但你至少要給你現在法定孩子的媽一個尊重」、「表面你看似一個非常不體貼的老公，實際上對破壞她對你的信任，我想你老婆應該是這樣想的吧」。