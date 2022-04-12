插頭快拔！英專家揭4家電「隱形耗電巨獸」　第1名恐讓帳單多5千

▲英國專家揭露待機狀態最耗電的4大家電。（圖／免費圖庫unsplash）



記者吳美依／編譯

英國省錢網站Discount Code專家拉琪（Natalia Lachi）指出，電視、冰箱、熱水壺及手機充電器待機仍會耗費大量電力，高居「第一名」的電視更會讓每年電費帳單增加132.86英鎊（約新台幣5049元），但只要養成習慣、隨手拔掉插頭，就能有效省錢。

《鏡報》引述拉琪說法報導，英國多達98%家庭習慣讓電視處於待機狀態，卻成為巨大耗電來源，如果家裡還有搭配電視的電動遊戲主機，最好確保後者完全關閉，每天能夠節省下4.2英鎊（約新台幣160元）。

▲許多人會使用遙控器關閉電視，讓電視處於待機狀態。（圖／免費圖庫unsplash）



英國家庭平均超過12%電力耗費在冰箱或冷凍庫上，每年必須為此繳交約114.24英鎊（約新台幣4341元）電費，儘管為了保持食物新鮮，不可能拔掉冰箱插頭，但仍可以定期清潔，確保最高運作效率，如此一來就只需要支付最低額電費。

拉琪表示，「清潔冰箱外部，代表灰塵不會進入冰箱系統，影響運作。清潔冰箱內部，丟掉所有過期食物，冰箱就不需要努力讓如此大量的食物保持低溫。」

拉琪也透露，熱水壺插電時，每小時消耗0.3kWh，會讓帳單每年增加30.66英鎊（約新台幣1165元），手機充電器保持插電狀態，也會讓帳單每年增加20英鎊（約新台幣760元）。