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不是比特犬！5個月女嬰被家犬撕咬慘死　媽心碎：所有狗都很危險

記者李振慧／綜合報導

英國5個月大女嬰凱西李(Cadey-Lee Deacon)躺在嬰兒床上時，被突然衝入家中的2條羅威那犬(Rottweiler)叼走，全身重傷慘死。由於肇事犬不是被當局禁止飼養的犬種，讓媽媽伯謝爾(Amy Burchell)傷心表示，所有的狗都是危險的，以後再也不會養狗。

英國上月發生17個月大嬰兒被美國惡霸犬(American Bully)咬死新聞，讓這起2006年9月發生在萊斯特(Leicester)的不幸事件再度被報導。身為6寶媽的伯謝爾表示，由於家中的門當時不小心被打開，導致羅威那犬布魯諾(Bruno)跑進家中，叼走女兒，她後來在陽台上發現對方全身是血，正在被2條羅威那犬包圍撕咬。

伯謝爾表示，女兒頭上有明顯咬痕，驗屍報告顯示其胸部和腹部也被咬傷，狗平時都是養在屋頂上，不會隨意讓他們進屋，事發後已將布魯諾人道毀滅，並且發誓以後再也不養狗，「所有的狗都是危險的，根本就無法預測牠們的行動，可能突然就會撲過來」，如今他們一家人仍十分思念女兒。

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