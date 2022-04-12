「台灣確診率僅6分之1」　他估：共9萬9700人染疫

記者陳俊宏／綜合報導

11日新增439例本土確診，精神科醫師潘建志表示，新出版的《刺胳針》（The Lancet）期刊計算，台灣新冠感染人數被確診出來的只有6分之1，感染後死亡率推估為0.9%，他依此估算，台灣至去年11月的總確診數為9萬9700人。

潘建志11日在臉書說，每個國家的真實感染人數，和PCR檢測到的確診數必然有落差，台灣的感染後確診率為 17.7%，大概是6分之1；新冠許多無症狀個案不會主動接受檢查，因此沒有被診斷出來。

潘建志指出，韓國、澳洲、新加坡和紐西蘭感染後確診率都在50%上下，日本確診率也低、為27.1%，中國更低、5.3%，以後看到中國發布的疫情數字請自動乘上20。

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▼潘建志說，Lancet期刊計算，台灣新冠感染人數被確診出來的只有6分之1，感染後死亡率推估為0.9%。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

「依此估算，台灣至去年11月的總確診數為9萬9700人。」潘建志提到，17.7%的比率和他之前推估的一模一樣，去年5月那波Alpha疫情，台灣的死亡人數／確診人數（CFR- Case fatality rate）高達5%，明顯不合理，台灣的醫療水準沒那麼低；事實上，因為很多感染者沒有接受PCR檢驗，分母太小所以死亡率被高估了。

潘建志表示，《Lancet》是重要期刊，這篇研究得到比爾蓋茲基金會贊助，可信度高，利用篩檢率、超額死亡率、血清陽性率、住院率、死亡率、抽樣普篩和跨國比較等方法，流行病學學者可以推算出真實感染數字和正確死亡率，對制定公衛政策的方向（比方要準備多少病房）很重要。

潘建志指出，「6分之1表示隱形傳播鏈比我們想像的多很多」，覺得靠疫調匡列就能阻斷所有傳播的想法太天真，疫情警戒標準減少人流很重要，以高保護力的疫苗阻斷傳染和減少重症死亡，更是重中之重。

指揮中心統計，截至目前國內累計739萬3751例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含736萬5394例排除），其中2萬8040例確診，分別為8968例境外移入、1萬9018例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

▼11日新增439例本土確診。（圖／指揮中心提供）