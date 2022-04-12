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馬勒卡今將轉中颱長大！明晚變天2波水氣　降8℃雷雨時間曝

（圖／氣象局）

▲雙颱共舞。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風馬勒卡今天（12日）有機會增強成中度颱風；周三晚起鋒面通過及東北季風增強有一波水氣，周四下午起減少，周五、周六又一波水氣。氣象專家吳德榮提醒，周四晨鋒面抵達，中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫劇降，白天高溫由周三的32度，下降至周四的24度。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今金門、馬祖及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天氣比較穩定，吹東南風，各地白天暖熱，東半部有局部短暫陣雨，午後大台北地區和西半部山區有零星短暫陣雨機率；清晨各地低溫21-23度，預估西半部白天高溫31-33度，東半部28-29度。

林定宜說，周三晚到周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部和中南部山區有局部短暫陣雨，周四下午起水氣減少；但周五、周六水氣又增加，北部、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；周日、下周一水氣減少，僅基隆北海岸和東半部有零星短暫雨。他提醒，北部周三高溫30度以上，但到周五會下降7、8度。

▼雙颱對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜分析，輕颱馬勒卡今可能轉中颱，未來向北轉北北東進行，朝日本東南方海面移動；而輕颱梅姬中心呈現緩慢打轉，可能併入馬勒卡環流之中減弱掉，兩者對台灣都沒直接影響。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四晨鋒面抵達，中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫劇降（白天高溫由周三的32度，下降周四的24度），下半天鋒面快速通過，降雨逐漸緩和，冷空氣南下，中部以北轉涼；周五、周六受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、北部山區及東半部雲量較多、偶有局部短暫降雨的機率，北略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

吳德榮表示，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，馬勒卡將於今日增強為中颱，範圍擴大，在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，周三起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉；輕颱梅姬在菲律賓中部，強度維持不了多久，其殘存環流將併入馬勒卡的大環流，兩者對台灣皆不具威脅。

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