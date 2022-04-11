馬勒卡將「轉中颱」併梅姬！後天夜間起北台灣有雨降溫

▲馬勒卡（右）將轉中颱，並且併入梅姬颱風雲系。（圖／氣象局提供）



文／中央社

氣象局今天表示，輕颱馬勒卡可能今晚會增強為中颱，未來24小時輕颱梅姬將併入馬勒卡中；13日白天前，天氣大致晴到多雲，夜間起北台灣有雨降溫，預估會偏涼至18日，高溫逐漸降至約攝氏23度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，輕颱馬勒卡目前約在鵝鑾鼻東南東方1870公里海面上，有可能今晚明晨就增強為中度颱風，預估路徑仍然會往日本南方海面移動。

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黃恩鴻提到，輕颱梅姬預計24小時左右會減弱為熱帶性低氣壓，接下來會併入馬勒卡；預計馬勒卡最接近台灣的時間會是13、14日，但仍有1600公里左右的距離，對台灣沒有直接影響，甚至水氣也不易傳輸到台灣來。

黃恩鴻表示，明天、13日天氣與今天類似，但溫度更高一些，東半部偶有短暫雨，西半部則是晴到多雲，午後大台北、中南部山區會有零星降雨。

▲衛星雲圖。（圖／氣象局提供）



黃恩鴻提醒，金門、馬祖明天全天及西半部地區今晚明晨易有局部霧或低雲，影響能見度；明天至14日東半部地區及恆春半島沿海可能有長浪發生。

黃恩鴻說，預計13日夜間開始，鋒面通過及東北季風增強，雨勢最明顯的時間就是在13日夜間至14日清晨，北部、東半部、中南部山區會有明顯降雨；14日下午之後水氣減少、雨勢趨緩。

黃恩鴻說，東北季風則會持續影響至18日，各地高溫下降，北台灣降溫較明顯，低溫約17、18度，高溫13日仍有30度左右，14日降至26度，15日冷空氣再增強，北台灣高溫約23度。

黃恩鴻表示，這波東北季風水氣不多，主要仍是迎風面降雨，以北部、東半部有局部雨，中南部午後山區局部短暫雨為主；17、18日水氣再減少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨。