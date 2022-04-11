藤原效應！馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」更強　降8℃變天時間曝

▲吳聖宇分析雙颱藤原效應。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

周四白天高溫降8度！中央氣象局預報員趙竑表示，輕度颱風馬勒卡今天（11日）有機會增強成中度颱風；另外，周三晚上起鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，馬勒卡和輕颱梅姬即將產生「藤原效應」，馬勒卡在合併梅姬後，範圍可能更為擴大，強度也有增強的機會。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨南邊有點水氣上來，台中以北可能零星飄雨，由於風場偏東南風，東半部整天有些降雨機率，西半部山區則是午後有零星短暫陣雨，這樣的天氣型態會維持到周三白天。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周三晚上至周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨；周五至周日東北季風影響，水氣稍減少，基隆北海岸和東半部有零星短暫雨。

至於一周溫度方面，趙竑表示，今西半部高溫31-33度，東半部28-30度，周二、周三也類似；等到東北季風冷空氣南下才會降溫，以北台最有感，預估最低溫時間偏向周五、周六，北部18度，其他地區20、21度，而北部高溫22、23度，其他地區27、28度。

趙竑指出，馬勒卡今有機會轉成中颱，將慢慢以西北轉北，朝日本南方海面前進，對台灣影響不大；而梅姬目前在菲律賓東方海面打轉，未來慢慢往東移動，將減弱為熱帶性低氣壓，併到馬勒卡的環流裡面。

▲▼雙颱共舞。（圖／翻攝RAMMB、氣象局)



吳聖宇在臉書提到，過去這一天很明顯是馬勒卡繼續沿著引導氣流走自己的路，梅姬則是被牽制住，加上沒有明顯引導氣流，大致呈現滯留打轉的情況，未來隨著兩者越來越接近，即將產生「藤原效應」。

吳聖宇分析，預估應是小颱風（梅姬）逐漸向大颱風（馬勒卡）靠近，然後被合併進去，大颱風的路徑基本上不太受到影響，小颱風則是被大颱風牽引，結構也將被拉伸破壞，最終併入大颱風的環流內；大颱風在合併小颱風後，範圍可能更為擴大，強度也有增強的機會，但基本上對台灣天氣沒明顯影響。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，最新歐洲模式模擬顯示，周四晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫驟降（白天高溫由周三的32度，下降至周四的24度），下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉，冷空氣南下，北台偏涼、早晚微冷，其他各地早晚亦微冷；周五、周六受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部偶有零星短暫降雨的機率，白天北台略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。