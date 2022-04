梅姬颱風侵襲菲律賓　至少釀25死

▲颱風梅姬釀菲律賓人員傷亡。(圖/翻攝推特「@AndyVermaut」)

文/中央社馬尼拉11日綜合外電報導

梅姬颱風侵襲菲律賓東部和南部沿海地區,當局今天表示,土石流和洪水災情至少已造成25人死亡。

路透社報導,梅姬(Megi)是今年首個侵襲菲律賓的颱風,它昨天以每小時65公里的最大持續風速登陸,最大陣風達到每小時80公里。

Tropical Depression MEGI (aka Agaton) made landfall over Calicoan Island, Guiuan, Eastern Samar today. Did you know ShelterBox has responded to disaster in the Philippines more than anywhere else? Check out these images from our previous responses. #disasteraid #shelterbox pic.twitter.com/baobgzdgpv