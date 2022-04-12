未被匡列通報仍機警自主快篩　衛生局讚埔里確診男防疫意識高

▲南投縣今新增一確診個案。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新增一例新冠肺炎確診個案（案28305），為埔里鎮33歲男性；縣府衛生局指出，該名男子相當有防疫意識，在8日出現症狀後即自行購買快篩劑測試，即使為陰性，後來症狀加劇後也再度自行快篩並主動通報衛生局，「連去2間便利商店都是去買快篩試劑、比價」，值得稱許。

南投10日因一對中年夫婦因3月底赴新竹參加球聚，遭傳染新冠肺炎，使「全台最後淨土」破功，不過當丈夫被匡列為密切接觸者、隨後也出現咳嗽症狀，其妻未出現症狀仍偕夫落實居家自主隔離，即使後來2人雙雙確診，卻有效阻絕社區傳播鏈，高度警覺心令人激賞；案28305並未被通知匡列，仍因身體出現症狀而自行快篩，即使CT值僅12.4，最後匡列36人PCR全數陰性，這波災情也降至最低。

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▲▼南投縣新增確診男子出現症狀後，曾連赴2間便利商店比價購買快篩劑。（圖／南投縣政府提供）

根據縣府衛生局公布的公共足跡史顯示，案28305在出身症狀前一天的7日中午，與爸媽、姊姊等家人去菊越餐廳用餐，停留43分鐘，當天晚上轉往埔里國小體育館打羽球；現場除了他和6名球友，旁邊還有一群約20人在打匹克球，同處同一密閉場館中。

至8日，該男出現全身倦怠、咳嗽症狀，於是在晚間6時半至7時半，分別前往全家便利商店（水頭店）、7-11（龍揚門市），全程配戴口罩、比較2店的快篩劑價格後購買使用。

▲確診男子曾於埔里國小與球友打羽球，相關單位進行清消。（圖／南投縣政府提供）

此外，該男於前幾天也陸續接觸過6名友人，總計縣府衛生局安排密切接觸者採檢包括同住家人3人、職場員工1人、友人6人及匡列球友26人，共計36人，PCR採檢結果皆為陰性，已匡列居家隔離及自主健康管理；該男另與家住台中市的女友和其3名家人接觸，4人PCR結果也都為陰性，外縣市接觸史及足跡史皆已通知當地衛生局。

衛生局指出，已通知曾有確診者足跡的店家業者完成內部環境清消，縣府環保局、埔里鎮公所等單位也已完成公共場域環境清消。