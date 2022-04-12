防人藏貨車逃離「生命探測儀」查車抓人　上海闢謠：發生在外省市

▲上海傳用生命探測儀查車抓外逃民眾。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博9日流傳一則影片稱，上海市動用生命探測儀來防範民眾「外逃」。對此，《上海網絡闢謠》公眾號11日表示，該圖片顯示內容發生於外省市，並非上海某高速路口。

據《上海網絡闢謠》公眾號11日表示，近日，一則影片在社交軟體上流傳，配圖顯示，高速出入口附近，身著藍色防護服的工作人員抱著黑色儀器面向車輛，另一名工作人員手持機器上則呈現雷達掃描的圖案。消息還配了一段文字，稱「上海各個高速路出口都用上了生命探測儀，防止貨車裡藏有從上海逃出來的人」。

上海闢謠平台核查發現，消息不實，該圖片顯示內容發生於外省市，並非上海某高速路口。

報導稱，記者在多個上海高速路出入口看到，工作人員並無「使用生命探測儀掃描車廂」的操作，工作人員的主要工作任務包括配合屬地交警做好查驗、開闢高速公路綠色通道、認真落實綠通車輛快速查驗、免費放行等，離滬車輛駕駛員按規定需向交警出示「兩碼一核酸」才可通行。上海市道路運輸管理局也表示，並沒有在高速公路道口設置此類裝置。

不過，網友看闢謠後一面倒狂酸，「這到底是算闢謠還是承認啊，要查當然是在外省市查你了」、「真相都在謠言裡，懂得都懂」、「因為你不查，所以我們得查你」、「倒希望上海這麼做，能防止外溢，可以他們沒有這種責任感，還是要靠各省市自救」。