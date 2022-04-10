「梅姬」最快今生成！馬勒卡估明變中颱　轉雨降8℃時間曝

▲今可能「雙颱共舞」。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「梅姬」（Megi）最快今天（10日）生成！中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓中南部近海的熱帶性低氣壓，今不排除變輕度颱風，而輕颱馬勒卡（Malakas）最快周一清晨有機會增強為中度颱風；周三下半天到周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，北部高溫從周三的30度降到周四的22、23度。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今水氣稍微比較多，但屬於中層水氣，各地雲量偏多，由於風場偏東風、東南風，恆春半島和東半部有局部短暫雨，午後中部以北和南部山區有零星陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周一到周三各地晴到多雲，僅東半部有局部降雨、午後西半部山區有零星降雨，預估西半部高溫都30度以上，中南部不排除來到32、33度，東半部則落在27-30度。

陳伊秀提醒，周三下半天到周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨；周五、周六東北季風影響，基隆北海岸和東半部有零星雨，其他地區晴到多雲；周四至周六北部高溫降到22、23度，中部26-28度，南部28-29度。

▼熱帶低壓和馬勒卡颱風未來動向。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，預估馬勒卡有機會增強為中颱，比較快的時間點落在周一清晨，周一、周二可能開始北轉，往東北邊朝日本南方海面前進，對台灣沒影響，但周二、周三可能有些長浪機率。

陳伊秀指出，至於位於菲律賓中南部近海的熱帶低壓，若今結構有比較好，不排除變輕颱，成颱機率一半一半，但生命期不會太長，因為它和馬勒卡都在大低壓帶內，周一、周二水氣會被馬勒卡併走、減弱。