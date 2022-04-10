恐雙颱共舞！「藤原效應」逆時鐘互繞　變天時間曝

▲目前菲律賓東方海面有一個熱帶低壓和颱風。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓周一將發展為輕度颱風，與馬勒卡颱風產生「雙颱（藤原）效應」，但兩者對台灣皆不具威脅；另外，周四晨鋒面抵達，天氣轉變。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天（10日）至周三西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有零星降雨的機率。

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吳德榮說，周四晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降，下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉，北台偏涼，各地早晚微冷；周五、周六受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日微升，白天北台略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

▼吳德榮分析「雙颱藤原效應」。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）







吳德榮分析，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱馬勒卡在關島南南西方海面，強度逐漸增強，周一將跨過中度颱風門檻，半徑擴大，向西北前進，周二轉北，周三起轉向北北東，在日本南方海面大迴轉。

吳德榮表示，菲律賓東方近海另一熱帶低壓周一將發展為輕颱，與馬勒卡的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，兩者產生「雙颱（藤原）效應」、有逆時鐘互繞的現象；不過，一大一小維持不久，小環流將併入馬勒卡的大環流內而消失，兩者對台灣皆不具威脅；至於部分模式模擬第3個在南海發展的熱帶擾動，目前尚無跡象。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，預估馬勒卡有機會增強為中颱，比較快的時間點落在周一清晨，周一、周二可能開始北轉，往東北邊朝日本南方海面前進，對台灣沒影響，但周二、周三可能有些長浪機率。

陳伊秀說，至於位於菲律賓中南部近海的熱帶低壓，若今結構有比較好，不排除變輕颱，成颱機率一半一半，但生命期不會太長，因為它和馬勒卡都在大低壓帶內，周一、周二水氣會被馬勒卡併走、減弱。