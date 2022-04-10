1圖看懂一週天氣「2階段變化」！　這天晚上起變天轉雨降8℃

▲氣象局指出，週四起北台灣將下降7、8度。（圖／氣象局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

今年第2號颱風「梅姬」今（10日）上午8時發展為輕度颱風，氣象局表示，未來將朝偏東方向移動，對台灣無直接影響。未來一週天氣將有「2段變化」，週三白天前暖熱，週三晚上起受鋒面和冷空氣影響，將轉為有雨，溫度會下降7、8度。

氣象局預報員林定宜受訪說，接下來到週三白天前天氣都是穩定狀態，僅東部地區有短陣雨，午後西半部山區可能有零星陣雨，溫度西半部溫暖微熱，都是高溫有30度以上，東部則略低2、3度，整體偏溫暖，不過，還是要注意早晚仍涼，日夜溫差大。

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林定宜表示，週三晚上之後有鋒面通過，加上東北季風增加，北部、東北部開始轉涼，高溫略降，到星期四僅剩22、23度，下降7、8度，降雨方面週三、週四水氣多，週五至週日水氣減少。

▲今年1、2號颱風馬勒卡（右）、梅姬（左）路徑。（圖／氣象局提供）



氣象局也指出，週三晚上到週日鋒面到，加上冷空氣影響，北、東北部，有感轉涼，海邊風強浪勁，北、東部，局部短暫雨，中南部山區及馬祖偶雨，其他地區，多雲到晴，南方的颱風，不影響台灣，只是週二至週三東半部及恆春半島要注意長浪。

林定宜進一步說明，今年1號颱風「馬勒卡」，有繼續增強為中度颱風趨勢，目前在菲律賓東方海面逐漸北轉到日本南方海面，對台灣沒有直接影響，至於今上午8時形成的2號颱風「梅姬」，靠菲律賓東方近海，現在呈現緩慢打轉情形，預計會併入馬勒卡環流之中，一樣對台灣沒有直接影響。