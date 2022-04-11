讚張惠妹「7年威力猶存」　柯文哲：小巨蛋不適合唱《三天三夜》

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋開唱，為了減少演唱會內的「震度」，在場內舉牌要求歌迷禁止跳動，但9日仍遭到小巨蛋旁的中華里長游吉興和妻子抗議，引爆歌迷不滿情緒。台北市長柯文哲今（11）日直言，7年過去了，張惠妹的魅力依舊、威力猶存，小巨蛋真的不適合唱《三天三夜》，「以後如果要唱《三天三夜》得另外找地方。」

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊11日召開防疫記者會，被問到張惠妹在小巨蛋唱歌的震度爭議一事，黃珊珊表示，事情從剛開始時，對方就有反映，所以北市有請台北捷運公司與主辦單位協調，「我們如果沒有到現場，沒有辦法感受到他們（里民）的感受。」

▲小巨蛋周邊里長9日到市府向黃珊珊下跪陳情。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊提及，自己當天去現場時發現，大概晚上10時30分至10時50分仍有一些晃動，「的確對正常家庭來說，那個時間是非常晚，所以我當天要求10時30分就要結束，主辦單位也相當配合。」主辦單位一開始就有要求不能跳動，場內宣傳也非常完整，但歌迷還是會有一些自然表現，而里長夫人也是為里民請命，「我覺得大家就是互相體諒、將心比心。」

黃珊珊認為，值得肯定的是主辦單位做了很多努力，但回到問題癥結點，小巨蛋本身土壤狀況較容易傳動震波，屬於結構上的問題，而北市也有不斷在檢討，並且訂出標準，「這次標準是沒有超過，但還是主觀感受問題。」主辦單位已有按照規範且盡了全力，相信歌迷也願意體諒居民感受，「我們希望能找到平衡點，並持續監控相關狀況與協調。」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲則表示，「從好的方面講，7年過去了，阿妹的魅力依舊、威力還是在，所以一出場就天搖地動，這沒辦法。」後來有研究為什麼在小巨蛋跳會引起周邊地震，理由是該地為土壤液化區，就好比將臉盆放入水中，只要有移動的話，水就會潑出去，但若將臉盆放在乾燥的沙子中，儘管震動也不會散播出去。

柯文哲說，北市已有做很多改善，例如鋪木板等，因此舉辦3小時的演唱會時，前面2個多小時都沒問題，但「最後15分鐘開始跳，它就不行了！所以只能說阿妹魅力依舊、威力猶存。」

最後，柯文哲指出，小巨蛋真的不適合演唱較High的歌，將來文靜的歌曲可以在小巨蛋，「但像是阿妹的《三天三夜》大概就投降了，真的要換地方唱，就是這樣，沒辦法！」至於里長部分，也不是說抗議不對，對方只是替里民請命，「結論就是那地方不適合唱《三天三夜》，以後如果要唱《三天三夜》得另外找地方。」

▼張惠妹演唱會。（圖／聲動娛樂提供）