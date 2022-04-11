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新北「輕症在宅」今試運行　兩縣市一起開會取經

記者皮心瑀／新北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布新增439本土病例，今日確診個案分佈18縣市，以新北市145例最多。目前新北市的「居家照護計畫」已試運行，另也透露早上有與中央開會，而桃園、高雄都有與會。

▲新北「居家照護關懷中心」今試辦 侯友宜：提升健康照護量能。（圖／新北市民政局提供）

▲新北「居家照護關懷中心」今試辦。（圖／新北市民政局提供）

根據新北市政府規劃，個案是否符合居家照護的標準分為兩個，首先是確診病人適不適合，必須要合乎65以下，且非洗腎患者、無懷孕、沒有嚴重症狀，就會納入為對象；另外是環境，家裡必須可一人一室，同住沒有確診的家人不能超過四位。

新北首創全國推出「居家照護計畫」，讓無症狀或輕症病患在家中照護，由7家責任醫院負責醫療照護，運用最先進的智慧化醫療照護系統，結合居家照護關懷中心做好生活照顧。

新北市長侯友宜表示，Omicron變異病毒的傳播率與感染率驚人，確診個案多達99%為輕症，在逐步走向邊境開放的同時，本土確診案可預見將會大幅度攀升，為了讓醫療體系正常運行，必須快速應變調整防疫方向，新北市獨步全國，首創推出「居家照護計畫」，讓65歲以下、無懷孕或洗腎的無症狀或輕症個案可以在家照護。

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

「居家照護計畫」由七家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話，肩負健康照護的重要工作。

未來確診個案會由醫院醫療團隊先進行電話訪問評估健康狀況，根據個案的健康狀況評估分流到醫院、集中檢疫中心治療或留在家中居家照護。

居家照護將運用「iCare智能照護app」（虛擬病房2.0）作為居家照護的健康管理工具，能夠透過藍芽傳輸連接智能量測設備，亦透過數據監測結合燈號警示系統，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，。

居家照護病患會由衛生所協助下載APP，教導每日3次填寫健康問卷，同時透過app的遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，讓民眾在家也能得到專業醫療照護，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫，管道暢通且便利。

若居家照護民眾需用藥，新北市政府與新北藥師公會合作，讓責任醫院透過釋出電子處方箋、公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達，以通訊方式進行用藥指導。

在生活關懷部分，新北市原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，照顧民眾在家生活大小事。

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