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大陸 大陸焦點 特派現場

扯！醫院太平間三天收16萬　殯葬價目表「引路吃飯錢」超坑人

▲▼ 點滴,醫院。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲大陸殯葬業者收費標準非常混亂，經常出現。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

大陸殯葬業者又爆出收天價離譜事件，北京多位民眾投訴自己被坑了。最誇張的就是停放往生者大體，三天竟然要價3.8萬人民幣，折合台幣16萬元。價目表還出現紙銅錢、引路費和吃飯錢，家屬氣憤的說，大體冰在冰櫃完全看不到什麼飯，「到底是給死人吃什麼？」

據《北京新聞廣播》報導稱，這起事件發生於「北京某三甲醫院收取天價殯葬費」，沐浴SPA收5990元（單位：人民幣，同下），起靈金光大道1500元，壽衣6000元，供飯服務600元……，這份由北醫三院太平間出具總價為38570元的收費確認單，震驚外界，實在太坑了！

▲▼ 大陸殯葬業亂象 。（圖／翻攝 北京新聞廣播）

▲ 大陸殯葬業巧立名目，坑殺家屬 。（圖／翻攝 北京新聞廣播）

北京市民鄧先生（化姓）就是這份收據受害者，他的妻子2月中旬在家中離世，遺體送到北醫三院太平間暫時存放，等待三天後火化。結果，不到三天時間總共花費3萬8千多元，換算折合台幣16萬多。

拿到價目表後，鄧先生無奈的說，「有一個600塊吃飯錢（換算台幣3千），但是我不知道600塊錢給死人吃的是什麽？」

另位一位苦主市民鄭女士（化姓）同樣被坑，她的婆婆在北醫三院醫治無效去世後，被送去太平間停放，三天後結算時，被告知要交將近2萬塊錢的殯葬服務費。

鄭女士質疑價目表，「有一個5990的感恩致孝，我到現在也不知道感恩致孝是什麽，讓我特別吃驚。另一個900元費用是是擱到死人身下紙銅錢兒。北醫三院太平間從半地下抬出來，距離沒有100米，要收1200，只不過給你鋪一個金色的地毯。」

殯葬業者收費十分花俏，鄭女士氣得繼續說，還有一個800塊錢「鮮花引路」，其他3000元叫綜合服務，老人活著的時候勤儉一輩子，你讓他死了這麽厚葬幹嘛呀。

▲▼ 大陸殯葬業亂象 。（圖／翻攝 北京新聞廣播）

▲  殯葬業者不敢開發票，只有一張簡單收據，明顯違規收費。（圖／翻攝 北京新聞廣播）

報導指出，鄧先生和鄭女士都沒有拿到正規的收據和發票，只有一張收費確認單，工作人員告知他們，只能現金支付。不過鄧先生的收費確認單上寫著「北京天堂祥鶴殯儀服務有限公司」的字樣，而鄭女士提供的收費明細單上寫著「北京大學第三醫院殯儀服務站」。

北京市市場監管執法總隊會同海澱區執法大隊立刻調查，先去北京大學第三醫院太平間的殯儀服務收費情況進行核實，現場調取了殯儀服務相關收費證據材料。

「北京天堂祥鶴殯儀服務有限公司」被起底，該涉案公司已成立14年，還是殯葬協會會員單位。經初步核查，承包該醫院太平間的殯儀館公司確實中涉嫌價格違法問題，對涉案公司立案調查，如有違法事實，將依法從嚴查處。

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