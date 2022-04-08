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43年來「美對台軍售107次」　陸官媒：美一心將台灣民眾推向火坑

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

記者任以芳／綜合報導

美國政府「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案和提供技術協助，預計最快一個月後生效。此前，北京已經提出嚴正抗議，認為違反一中原則。細數過去歷史，自從1979年台美斷交至今，43年來美國在一中原則之下，共107次宣佈對台軍售，尤其近年更頻繁。陸官媒《環球日報》今（8日）也發文抨擊，美方做法是把台灣從「堡壘」變「豪豬」，「美國一心將台灣民眾推向火坑。」

美國防安全合作局（DSCA）5日宣佈對台軍售「愛國者項目人員技術協助案」，總價是1億台幣。這已經是拜登政府任內第三度、今年第二度對台軍售。

大陸國防部昨回應，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免對兩國兩軍關係造成進一步破壞。中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普任內對台軍售屢創紀錄。（圖／路透）

陸官媒《環球時報》今發出一篇抨擊美對台軍售文章，報導標題「43年對台軍售107次，美國一心將台灣民眾推向火坑。」自1979年美台「斷交」以來，美國在與大陸發表《建交公報》和《八一七公報》的同時，又有「與台灣關係法」和「六項保證」，給台海和平帶來巨大隱患。

報導稱，43年以來，美國共107次宣佈對台軍售。川普時期屢屢創下紀錄。執政4年內，每年都會宣佈對台軍售，累計對台軍售11次，數字遠超歐巴馬執政8年總和。2020年12月川普宣佈任內最後一筆軍售案野戰信息通信系統，對台軍售的武器已經涵蓋海陸空各類不同系統，其任內累計對台軍售近200億美元，成為對台軍售總額最高的美國總統。

▲▼拜登26日晚間在波蘭華沙針對烏克蘭危機發表演說。（圖／路透）

▲拜登上任已三度宣佈對台軍售。（圖／路透）

報導指出，拜登上任已三度宣佈對台軍售。尤其，今年二月DSCA宣佈批准「愛國者」導彈工程勤務案，美方持續派技術代表到台灣評估保養「愛國者」，與4月這次軍售案不同之處，2月的軍售主要是導彈工程勤務及效能檢測計劃的設備與服務，這次軍售則是派遣專業人員到台灣提供技術支持。

報導稱，很長一段時間，美主要出售防禦性武器，限制出售進攻性武器，試圖將台灣武裝成一個「堡壘」。川普任內出售了不少「進攻性武器」，如反輻射導彈、重型魚雷，被認為是中美建交以來美台軍售案中最具攻擊性的武器，有將台灣從「堡壘」變成「豪豬」的趨勢。

報導引述淡江大學學者陳一新分析稱，美國的「戰略模糊」並未變成「戰略清晰」，也無意派軍協防台灣，但美國對台軍售卻有了從防禦性武器為主變成攻守兼備武器的本質性改變。當台灣由「刺蝟戰略」變成「豪豬戰略」，不啻顯示台灣軍隊將由「小而美」變成「小而強」，對解放軍形成更大威脅。

報導進一步說，中美發表《建交公報》和《八一七公報》，後者列明，「（美國）準備逐步減少它對台灣的武器出售」，並經過一段時間最終得到解決。但美國又有「與台灣關係法」和「六項保證」，與中美三個聯合公報背道而馳，實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。這也說明美國說一套、做一套，毫無政治誠信。

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