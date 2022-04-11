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藍寶堅尼打雙黃燈停路中央　駕駛誤判撞上遭告討863萬元

記者黃翊婷／綜合報導

中國北京一名劉姓男子2020年2月間駕駛廂型車去送貨，卻在路上撞到一輛停在路中央的藍寶堅尼跑車，導致額頭受傷、胸部受到撞擊，沒想到事後竟然還遭跑車車主提告求償人民幣190萬元（約新台幣863萬元）的修理費用，讓他傻眼直呼，當下整個人都傻了，「（我）哪賠得起這麼多錢！」

北京男撞到停路中央的藍寶堅尼，遭提告求償863萬元。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

▲劉男撞到藍寶堅尼，遭求償人民幣190萬元。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

根據《大象新聞》報導，居住在北京的劉男平時靠做安裝生意賺取生活費，2020年2月27日清晨6時30分左右，他駕駛一輛廂型車去送貨，行經北京市朝陽區東四環中路四惠橋時，看到路中央有一輛黑色的藍寶堅尼跑車，雖然對方打了雙黃燈，但車子後方沒有放任何警示標誌，所以他以為跑車只是開得比較慢，等到距離拉近才發現跑車是停止的狀態。

劉男說，事故發生時自己的車速大約是時速70公里，反應過來時雖然猛踩煞車，但還是來不及停下，撞上藍寶堅尼的車尾後，他的胸部受到撞擊、額頭受傷，隨即被送往醫院，幸好傷勢不重，原本雙方同意一切簡單處理，沒想到事後竟遭跑車車主提告求償。

劉男坦言，他的廂型車有購買商業保險，最高理賠金額只有人民幣100萬元，事故發生之後，保險公司只願意理賠人民幣87萬元，而跑車車主自己跑到某民間修車廠處理，換了52項零件，報價人民幣188萬8745元，再加上其他零散費用，總計求償人民幣190萬5745元。

「看到賠償金額的時候我都傻了，（我）哪賠得起這麼多錢！」劉男表示，後續開庭會向法官表達自己對於維修金額的質疑，希望能夠得到權威部門的鑑定，給出合理的報價。

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