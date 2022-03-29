北市殯葬處副處長王文秀涉貪被聲押　北院今下午開庭調查

▲北市府殯葬管理處副處長王文秀（中），因涉貪被移送台北地檢署偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市政府殯葬處副處長王文秀被控從2020年到去年（2021年）間，涉將北市殯儀館的「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等採購資訊，洩露給特定廠商幫助得標。台北地檢署昨指揮廉政署搜索約談，漏夜複訊後，今上午以王文秀涉犯《貪污治罪條例》等重罪、嫌疑重大，有勾串滅證之虞聲押禁見，台北地院今下午3時30分將召開聲押庭調查。

王文秀擁有美國紐約理工大學傳播藝術碩士學位，進入公部門後歷任社工、台北市府殯葬處秘書、殯儀管理課課長與台北市立第二殯儀館館長，2012年曾因部屬涉嫌收賄被牽連而記申誡處分，王文秀也常到廣播節目分享自己工作心得，自認在做功德，形象很正面。

▲北市殯葬處副處長王文秀(左)曾上台北電台接受「學姊」黃瀞瑩專訪。（圖／記者劉昌松翻攝）

據了解，檢廉專案小組接獲檢舉，跟監蒐證發現，王文秀不時會搭乘特定廠商的車輛外出，且她下車後，手裡常憑空多出「一包東西」，疑似包庇廠商取得標案後的不法對價，但她拿到的包裹內究竟有哪些東西，仍有待釐清，檢廉目前朝圖利、以及刑責更重的行收賄罪嫌偵辦中。

檢廉調查，王文秀涉利用職務之便，將殯葬處多項採購資訊私下透露給特定廠商，甚至護航廠商取得「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等多項與殯葬業無直接關係的標案，除王女涉案外，曾當過議員助理的北市府現任顧問許志成也涉案。

北檢昨（28日）指揮廉政署兵分14路搜索殯葬處等地，昨晚漏夜複訊14名嫌疑人後，諭令許志成交保10萬元、業者劉筆明交保20萬元，業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓各交保10萬元，業者吳如繕交保7萬元，業者吳忠晉、張景森，各交保3萬元，評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生，各交保5萬元，今上午6時許聲押禁見王文秀。