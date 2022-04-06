陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

▲大陸越來越多民眾嚮往在假期露營旅遊。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸清明連假期間，各地選擇「露營出遊」的民眾激增，包括山野、自然、綠地的露營遊，都受到民眾的歡迎。數據顯示，2022年清明節露營產品預訂量同比增長超3倍；以賞花、房車旅行、露天音樂會、旅拍為主題的「露營+」多元化旅行產品也受到玩家和一般民眾的追捧。

《央視財經》報導，露營熱也帶動了相應的裝備熱銷，帳篷和折疊桌椅等產品同比出現3至5倍左右的增長，整個戶外裝備市場正向精細化、個性化轉變。

據了解，在北京的民眾選擇到懷柔地區露營，儘管上山道路蜿蜒曲折，距離市區也有近100公里車程，但山水相伴的自然風光仍吸引不少露營愛好者。露營地負責人常志新透露，之前計劃接待的是100人或200人左右露營，但是目前我們在各大營區裡接待500多人。

根據電商平台數據顯示，自2022年1月份起，戶外帳篷成交額同比增長119%，戶外長椅成交額同比增長239%。其中，大型帳篷、天幕、折疊桌椅等露營裝備都有2倍以上的增長。

浙江金華市某露營用品企業市場總監郭楓提到，過去兩年主力的銷售產品還是帳篷和折疊桌椅，幾乎是3至5倍左右的增長，「受益於國內露營產業的快速增長，公司的訂單已經排到9月份。」