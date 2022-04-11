烏東大戰開打？　烏克蘭官員：俄軍開始「大規模進攻」頓巴斯

▲烏克蘭官員認為，俄羅斯已經展開在烏東的大規模進攻。圖為俄軍坦克車隊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯在烏克蘭的軍事行動至今已40餘日，外界先前預估烏俄接下來將展開一場烏東大戰。烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）認為，俄軍在頓巴斯地區的大規模攻勢已經開始。同日，烏克蘭國家鐵路公司指出，烏東又有一處火車站遭到俄羅斯砲擊。

根據CNN報導，德尼森科11日發表談話時表示，俄軍持續在頓內茨克與盧甘斯克地區集結部隊、重新整裝，儘管過去幾天並沒有太多重大的戰況被拿出來討論，不過，「在我看來，這場（烏克蘭東部）的大規模進攻已經開始。」他強調，這次將不會重演俄軍2月24日入侵時的戰況。

德尼森科補充，烏克蘭中南部聶伯羅州在夜間發生爆炸，第二大城哈爾科夫的猛烈砲火仍在持續。

與此同時，烏克蘭國家鐵路公司執行長卡麥辛（Oleksandr Kamyshin）11日在Telegram上透露，「昨晚，烏東又有一個火車站遭到俄軍砲擊。」他表示，這場襲擊導致5輛機車、鐵軌與電纜損壞，平民與車站工作人員並未傳出傷亡，「俄軍持續發動攻擊，目標是鐵路基礎建設。但那只是鐵，我們會修復它。」

此前，烏克蘭東部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一處擠滿難民的火車站於8日遭轟炸，死亡人數已上修至57人，另有109人受傷。烏方聲稱，俄羅斯動用「圓點-U」（Tochka-U）戰術彈道飛彈攻擊平民，但遭到俄方否認。

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