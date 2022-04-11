俄軍入侵前溜之大吉！烏克蘭數千怕死役男花44萬　逃亡外國拒參軍

▲逃離至波蘭普瑟密士的烏克蘭難民看起來一臉疲憊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯2月底向烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，為了廣徵兵源對抗俄軍入侵，烏克蘭當局曾採取禁止18至60歲男性離境的極端措施，不過數千名烏克蘭役齡男性還是選擇支付1萬5000美元（約新台幣44萬元）離境躲避參軍，包括摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利等歐洲鄰國人蛇集團大賺一筆。

根據美媒《紐約時報》，從媒體對烏克蘭國內外民眾的訪談，以及該國地方執法機關所掌握的資料來看，雖然烏克蘭國內的確是出現軍民一心團結對抗俄軍的景象，不過基輔當局強硬的做法卻還是逼迫許多想過上舒適生活、不願參軍作戰抗俄的男性透過非法途徑遠走他國，即便在道德層面上遭受內心的責難，卻還是不免認為自己做出適當的決定。

在俄軍入侵烏克蘭後，烏克蘭政府在動員社會全體成員上下一心抗俄，無數缺乏軍事經驗的烏克蘭人自願參軍，而基輔當局為了盡全力擴大兵源，採取極端措施禁止18至60歲役齡男性離開國境。不過鄰國摩爾多瓦有官員透露，一些烏克蘭男性甘願花費高達1萬5000美元，趁夜間秘密乘車離開烏克蘭，此舉幾乎是讓摩爾多瓦的人蛇集團發大財。

基輔一位年約20多歲、在當地頗富名氣的時尚攝影師克萊弗（Vova Klever）在2月底俄軍入侵、烏克蘭頒布役齡男子出境禁令後，他便悄悄溜到英國倫敦，還聲稱「暴力不是我的武器」；不過他也旋即遭到好友出賣，兩人之間的對話在社群媒體與網路上被公開瘋傳。

模特兒經紀人萊皮娜（Olga Lepina）聲稱她是克萊弗多年來的好友，過去甚至曾參加他的婚禮，不過自從俄羅斯侵略烏克蘭的軍事舉動愈發明顯，克萊弗變得「非常愛國」，其慷慨激昂的偏激態度甚至已到達網路霸凌的水準，豈料在戰爭爆發後卻選擇開溜，種種行徑令萊皮娜看不慣。

從萊皮娜公開克萊弗的對話內容中顯示，戰事爆發不久後，克萊弗便已經離開烏克蘭，還傳訊息向萊皮娜的丈夫主動表示，自己已抵達英國倫敦。萊皮娜的丈夫對此甚感驚訝，問起對方到底是如何離境；克萊弗表示，「只要支付5000美元給人蛇集團，再從匈牙利過境前往英國倫敦。這件事，只有你知、我知、天知。」

對話內容公開後，烏克蘭民眾對克萊弗花錢脫身的行徑相當惱火，不僅以死亡威脅洗板、甚至大罵他是「騙子」。

另外，烏克蘭一名年紀46歲的電腦程式設計師弗拉基米爾（Volodymyr）則坐在波蘭首都華沙一間酒吧喝酒，他向媒體解釋自己「逃兵」的原因，不過為了躲避逃離兵役帶來的後果，他不願意具體透露自己的姓氏，「在這場戰爭中，我並不認為自己能成為一名頂尖的士兵。你看我，我戴著眼鏡、已經是46歲的大叔，我根本不像典型的戰士，即便我感到慚愧。」

聯合國統計指出，俄烏戰爭爆發後已經有超過至少450萬人逃離烏克蘭，當中以逃到波蘭者居多，人數超過250萬，其次則為羅馬尼亞、匈牙利、摩爾多瓦。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》