南韓婉拒提供烏克蘭防空武器！　澤倫斯基今向南韓國會發表演說

▲烏克總統澤倫斯基將於11日下午向南韓國會發表視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於韓國時間今（11）日下午5時（台灣時間下午4時）向南韓國會發表視訊演說，演說時間大約為15分鐘。然而有消息指出，先前烏克蘭當局曾向南韓國防部提出要求，希望南韓能提供防空武器系統；不過卻遭到對方以「暫不提供殺傷性武器」為由婉拒。

根據《韓聯社》，南韓政府與軍方關係人士透露，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）曾於本月8日在與南韓國防部長徐旭的通話中，提到希望南韓能提供烏克蘭防空武器系統，不過他並未特別明確指出希望獲得何種武器。

對此，徐旭斬釘截鐵拒絕列茲尼科夫的要求，表示提供「殺傷性武器」是受到限制的，再次重申南韓的既定立場。南韓國防部也在此前發佈新聞稿，表示徐旭項列茲尼科夫說明南韓提供「非殺傷性」軍需物資所做出的努力；而列茲尼科夫也對南韓提供的「人道支援」表示感謝。

▲南韓國防部長徐旭以不提供「殺傷性武器」為由，拒絕向烏克蘭提供防空武器系統。（圖／達志影像／newscom）

然而，南韓軍事評論家、前國會議員金鍾大（김종대，正義黨）卻於本月9日在臉書發文爆料，表示早在烏克蘭國防部長列茲尼科夫向南韓國防部致電提出需求前，美國駐韓大使館就已向南韓政府傳達類似的請求。

報導指出，烏克蘭早在今年3月初便向包括南韓在內的全球各國請求提供軍事、人道援助，當時步槍、反坦克飛彈也包含在請求支援項目內；不過南韓國防部屢次重申不提供「殺傷性武器」的既定立場，僅提供烏克蘭防彈安全帽、軍用帳篷、軍用毛毯等軍需物資，以及包括醫療急救包袋等各種醫藥品，共20多種品項。

屆時澤倫斯基將於11日下午系南韓國會發表視訊演說，是否向南韓請求提供防空武器，成為這場演說中受矚目的焦點。

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