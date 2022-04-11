苗栗+4 ！8月男嬰和1歲女童家庭群聚　另2人足跡跨苗栗、後龍　　

▲苗栗縣政府11日公布，新增確診8個月男嬰與家庭群聚關聯圖。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告，苗縣11日新增確診共有4例，其中1例為8個月男嬰（案27957），另1例為1歲4個月女童（案27958），2人皆因家庭群聚染疫；另外11日凌晨接獲確診2例，因此中央尚未列入全國案號；但2確診案所涉之公共場域已進行清消，請鄉親放心。

苗栗縣政府表示，11日新增2例，1例為8個月男嬰（案27957） Ct值未出，個案為4月8日公告（案26134竹南某國小三年級學童）及4月9日公告（案26501 學童母親）的同住家人（舅舅的小孩），4月10日下午2點由母親告知快篩陽性，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR為陽性確診，為居家隔離期間陰性轉陽性個案，已於醫院收治，由其母陪同入院照顧，個案母親目前採PCR陰性。

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▲▼苗縣府公布確診2例疫調足跡，因凌晨確診尚有案號，衛生局也已進行清消，請民眾放心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

第2例為1歲4個月女童（案27958）CT值未出，與4月8日公告確診（案26501）為母女，因個案目前仍在親餵哺乳關係，故與案母一同於醫院隔離住院中，亦為居家隔離期間陰性轉陽性個案；以上2案無新增公共足跡及接觸者。

另外，11日凌晨接獲醫院通報2例確診，1例為居住後龍鎮 23歲，懷孕4個月女性( CT值11.42)，於本縣某便利商店工作，4月5日曾有外縣市確診者足跡重疊；10日下午自覺有感染風險自購快篩試劑，自行採驗呈現陽性後通知衛生單位，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR陽性確診，已於醫院收治。

另1案為居住公館鄉，女性60歲（CT值11.78），平時在新竹市上班，10日下午有流鼻涕、喉嚨痛等症狀，與同住的先生自購快篩試劑，自行採驗呈現陽性後通知衛生單位，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR陽性確診，已於醫院收治，以上2案因為4月11日凌晨PCR才確診，因此中央尚未列入全國案號。

另有1例外縣市確診者，已完成接觸者匡列及採檢、清消及餐飲業者自主停業，請鄉親放心。

▲另有外縣市確診者到苗栗縣用餐，業者也已主動停業進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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