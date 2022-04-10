苗栗+2！50歲婦Ct值19.7　8處足跡曝光

▲苗栗縣長徐耀昌。（資料照／翻攝徐耀昌臉書）

記者黃資真／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌稍早宣布苗栗今（10）日新增2例本土個案，分別為案27505、案27504，前者與北部確診者足跡重疊，自家快篩呈陽性後，PCR採檢確診，後者與外縣市確診個案有接觸，自行前往醫院PCR採撿後確診，並公布4例確診者足跡。

案27505為50歲女性，Ct值19.7，4/3與確診者足跡重疊，曾於4/7到南庄衛生所就醫，4/9使用居家快篩後，當晚8點通報衛生所，PCR檢測確診，已於醫院收治。丈夫採檢PCR為陰性，返家居隔中，同時匡列採檢60人，7人居家隔離、自主管理53人；南庄衛生所全體員工共21人採檢，2位醫護列居家隔離，19人列自主管理，南庄衛生所預防性暫停門診業務3日。

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案27504為66歲男性，Ct值33.6，9日自行前往醫院PCR採檢，今日早上6點通報確診，經疫調有到南部參加同學告別式時與外縣市確診個案有接觸史，已匡列外地工作家人1人。

此外，苗栗縣政府公布4/5-7的案27374、27505、26600、27504共4人的確診者足跡，包括加油站、陶板屋、貓貍山功維敘步道等共8處，提醒曾出入相關場所民眾若出現症狀，請盡快至指定採檢院所就醫篩檢。

▲0410確診者苗栗足跡。（圖／翻攝自徐耀昌臉書）



▲苗栗開設社區採檢站。（圖／翻攝自徐耀昌臉書）