新竹市+10匡列60人！保母10多歲兒也確診　公司群聚4人染疫

▲新竹市11日新增確診10人，市府也匡列近60人進行採檢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心11日公布新竹市新增10名確診個案，其中年齡最小不到5歲，有4名為公司群聚染疫，其餘包含外縣市確診個案足跡重疊延伸家庭群聚，及其他外縣市確診個案足跡重疊，市府也共匡列近60人。

新竹市衛生局指出，案27638為10多歲男性，為案27517（4月10日之個案，保母）的小孩，受匡列、居家隔離，期間出現鼻塞症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。案27639為30多歲女性，為案27094（4月10日之個案，花蓮足跡相關）的姊姊，受匡列、居家隔離，昨出現發燒症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。

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另外，案27851為20多歲男性，與外縣市確診個案25203足跡重疊，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列同行友人1人。而案27852為未滿5歲男童，為案26389（4月8日之個案）匡列接觸者，居家隔離期間出現發燒症狀，PCR採檢陽性確診，匡列同住家人1人。

而案27850為20多歲女性，案27969為50多歲男性、案27970為20多歲男性、案28163為30多歲男性，4人任職同公司，因一位外縣市同事出現症狀，全公司啟動快篩，4人均快篩陽性、送醫PCR採檢陽性確診，全案共匡列9名同住家人、公司14人。

衛生局還說，案27971為30多歲女性，4月9日出現輕微症狀未就醫，4月10日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者28人。案28164為40多歲男性，4月11日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者3人。

市府表示，因應疫情，市府宣布，明（12）日起啟動「國軍醫院社區篩檢站」（新竹市武陵路3號），由國泰、馬偕、國軍與南門醫院醫療團隊進駐，服務時間為周一至周五，上午9時至12時，下午1時至4時，民眾若收到簡訊通知、或發現與確診個案曾接觸或足跡重疊，可赴站隨到隨採、免費免預約。

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