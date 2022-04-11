竹縣+12！1國小生1幼兒確診　火車站、高鐵站、郵局等29足跡曝

▲竹縣11日公布新增確診12例，其中有1國小生及幼兒園幼童，衛生局也到新湖國小進行全校採檢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央11日公布新竹縣新增12例新冠肺炎本土確診案例，其中確診案例中有1名新湖國小學生和1名幼兒，其餘包括仰德群聚延伸4例、台北市星聚點KTV群聚延伸3例、案26676親友群聚2例、新竹市案24791家庭群聚延伸2例，及案27279家庭群聚1例；相關足跡場所已陸續完成消毒，疫調匡列持續進行。

新竹縣衛生局表示，今確診案例中有1名新湖國小學生和1名幼兒園幼童，新湖國小該班停課10天，考量風險全校今天預防性停課1天，今全校採檢約2千多人；幼兒園匡列採檢273人，居隔31人，自我健康監測242人，該班及有接觸的另一班共2班停課10天。

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▲▼新竹縣衛生局也公布新增確診疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

衛生局表示，仰德群聚相關今天新增4例，分別為案27642、案27643、案27644和案27645，皆為群聚案延伸至家人確診。其中案27645為9歲男性，為案27518的兒子，就讀竹縣新湖國小，因爸爸和堂哥案27287確診，匡列安排PCR採檢陽性確診，CT值23.4。新湖國小該班級停課10天，考量案27518有其他3名孩子也就讀新湖國小，相對風險較高，因此規劃今上午由北榮新竹分院進駐校園全校採檢，今採檢當天全校預防性停課1天，預計將採檢2千多人。

又案27644為50歲男性，是案27282的父親、案27281的丈夫，因妻兒接連確診，昨安排PCR採檢陽性確診，相關足跡已通知消毒，並持續疫調中。此外，案27643和案27642為一對夫妻，55歲丈夫案27643和51歲妻子案27642，因兒子案27280確診，兩人一起居家快篩結果陽性，衛生局昨安排就醫PCR採檢陽性確診，相關足跡已通知消毒，並持續疫調中。

台北市案27226星聚點KTV群聚延伸竹縣增加3例，案27974為29歲男性，4／9發燒，CT值18.3；案27975為25歲男性，4／8咳嗽，CT值13.8；案27640為27歲男性，4／9不舒服，CT值13.3。上述3人皆因參加4／5-4／6聚會活動被匡列居隔採檢確診。

而案26676親友群聚今增加2例。案27972為46歲女性，CT值16；案27973為46歲男性，CT值28.31。兩人均為案26676的友人，匡列居家隔離後採檢確診，相關足跡陸續消毒，持續疫調中。

另，新竹市案24791家庭群聚延伸增加竹縣2例，案27853為46歲女性，CT值21.27，4/9流鼻水咳嗽；案27854為14歲女性，CT值25.09，4/9流鼻水咳嗽。兩人均為居隔期間陰轉陽。案27854為國中生，最後到校日為4/1，處於居家隔離期間陰轉陽，校園風險低。

案27279家庭群聚增加1例，案27641為5歲男性，是案27279的兒子，就讀竹北紐約幼兒園，4／10發燒，匡列採檢陽性確診，CT值21.5。幼兒園匡列採檢273人，居隔31人，自我健康監測242人，該班及有接觸的另一班共2班停課10天。

竹縣衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，大安醫院於4/11(一)晚間6時至9時、4/12(二)晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務；大安醫院於4/12(二)晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務；台北榮總新竹分院於4/11(一)晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務。

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